自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣男孩陳冠叡回家了！520帶XLOV登台當導遊：先喝手搖飲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新生代韓團XLOV成軍一年，將於5月20日首次登上台北國際會議中心開唱，這也是XLOV此次亞洲巡迴的最終站，特別選在「520」這個日子可說別具意義，巧妙呼應他們以「LOVE」（愛）的反寫所訂立的官方粉絲名「EVOL（이불）」（中文翻譯是『毛毯』），期望在520這天帶給台粉滿滿的愛，並透過演唱會向能給予大家有如毛毯般的溫暖守護與貼身慰藉，藉此向粉絲暖心告白「我愛你（妳）」。

XLOV的RUI（陳冠叡）離鄉3年返台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）XLOV的RUI（陳冠叡）離鄉3年返台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）

XLOV在2025年1月出道，由WUMUTI（吾木提）、HARU、HYUN及RUI（陳冠叡）所組成，去年甫出擊即以「無性別概念」為核心精神掀起廣大話題迴響，憑著「雌雄同體」的舞台魅力、舞蹈實力、造型風格及四位國際級成員的亮眼履歷等優勢，迅速吸引全球粉絲眼球。

打破傳統性別印象的他們，在視覺呈現上展現多元、開放、自由的美感，讓他們一舉打開人氣，不僅短短出道一年IG粉絲超過170萬人，今年初更以 「XLOV」同名巡演唱進全世界，足跡更遍及全歐洲超過十個國家城市，包括芬蘭、西班牙、瑞士、波蘭、義大利、希臘、英國、德國、法國、荷蘭，甚至遠至冰島、保加利亞、匈牙利等鮮少有亞洲團體到訪開唱的國家都去過，且所到之處場場報滿，人氣之高、無遠弗屆的程度堪稱當代跨越國界與性別框架的新世代奇蹟男團。

「無性別概念」男團XLOV將在520來台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）「無性別概念」男團XLOV將在520來台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）

台灣男孩RUI離鄉背井3年唱回台北，他特別帶著團員們錄製影片越洋向台粉「EVOL」獻出暖心問候，只見影片中的RUI除了興奮大喊：「台北，我回家了！」更表示：「這次能回到家鄉跟大家見面，對我來說是一件很珍貴也很幸福的一件事情，真的很期待那一天，能夠在現場親自把這份心情傳達給大家！」

HYUN特別透露：「為了這次演出，我們真的準備得很用心。」更跟粉絲約定希望當天一起度過美好時光，「我們會用最好的狀態瞪著大家！」老么HARU則期盼520當天能跟粉絲一起唱歌、歡笑，「度過只屬於我們的珍貴時光！」至於隊長WUMUTI則喊話台粉：「520，我們台北見哦！」最後RUI再次用中文深情告白：「520，和XLOV一起度過吧！」

RUI除了將和粉絲相見歡外，更自告奮用要當起「導遊」，要帶著團員吃遍台北美食小吃，除了率先許願抵台第一件事就是「要喝大杯手搖飲」外，並準備介紹好吃的鹹酥雞、小籠包讓團員大飽口福，展現出對家鄉滿滿的思念之餘，更要在這趟巡演終點站，親手為團員們開啟一場道地的台北味蕾之旅。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中