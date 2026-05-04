台灣男孩陳冠叡回家了！520帶XLOV登台當導遊：先喝手搖飲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新生代韓團XLOV成軍一年，將於5月20日首次登上台北國際會議中心開唱，這也是XLOV此次亞洲巡迴的最終站，特別選在「520」這個日子可說別具意義，巧妙呼應他們以「LOVE」（愛）的反寫所訂立的官方粉絲名「EVOL（이불）」（中文翻譯是『毛毯』），期望在520這天帶給台粉滿滿的愛，並透過演唱會向能給予大家有如毛毯般的溫暖守護與貼身慰藉，藉此向粉絲暖心告白「我愛你（妳）」。

XLOV的RUI（陳冠叡）離鄉3年返台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）

XLOV在2025年1月出道，由WUMUTI（吾木提）、HARU、HYUN及RUI（陳冠叡）所組成，去年甫出擊即以「無性別概念」為核心精神掀起廣大話題迴響，憑著「雌雄同體」的舞台魅力、舞蹈實力、造型風格及四位國際級成員的亮眼履歷等優勢，迅速吸引全球粉絲眼球。

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打破傳統性別印象的他們，在視覺呈現上展現多元、開放、自由的美感，讓他們一舉打開人氣，不僅短短出道一年IG粉絲超過170萬人，今年初更以 「XLOV」同名巡演唱進全世界，足跡更遍及全歐洲超過十個國家城市，包括芬蘭、西班牙、瑞士、波蘭、義大利、希臘、英國、德國、法國、荷蘭，甚至遠至冰島、保加利亞、匈牙利等鮮少有亞洲團體到訪開唱的國家都去過，且所到之處場場報滿，人氣之高、無遠弗屆的程度堪稱當代跨越國界與性別框架的新世代奇蹟男團。

「無性別概念」男團XLOV將在520來台開唱。（星夜娛樂／蓋婭娛樂 提供）

台灣男孩RUI離鄉背井3年唱回台北，他特別帶著團員們錄製影片越洋向台粉「EVOL」獻出暖心問候，只見影片中的RUI除了興奮大喊：「台北，我回家了！」更表示：「這次能回到家鄉跟大家見面，對我來說是一件很珍貴也很幸福的一件事情，真的很期待那一天，能夠在現場親自把這份心情傳達給大家！」

HYUN特別透露：「為了這次演出，我們真的準備得很用心。」更跟粉絲約定希望當天一起度過美好時光，「我們會用最好的狀態瞪著大家！」老么HARU則期盼520當天能跟粉絲一起唱歌、歡笑，「度過只屬於我們的珍貴時光！」至於隊長WUMUTI則喊話台粉：「520，我們台北見哦！」最後RUI再次用中文深情告白：「520，和XLOV一起度過吧！」

RUI除了將和粉絲相見歡外，更自告奮用要當起「導遊」，要帶著團員吃遍台北美食小吃，除了率先許願抵台第一件事就是「要喝大杯手搖飲」外，並準備介紹好吃的鹹酥雞、小籠包讓團員大飽口福，展現出對家鄉滿滿的思念之餘，更要在這趟巡演終點站，親手為團員們開啟一場道地的台北味蕾之旅。

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