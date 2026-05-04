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娛樂 最新消息

歌手林芯儀健美綻放光芒 感謝自己從沒放棄

林芯儀近年投入健美領域多次拚出好成績，今天中午將啟程前往美國。（翻攝自林芯儀臉書）林芯儀近年投入健美領域多次拚出好成績，今天中午將啟程前往美國。（翻攝自林芯儀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕歌手林芯儀曾在選秀節目第3屆《超級星光大道》獲亞軍，近年投入健美領域多次拚出好成績，3月初與來自全球48位PRO冠軍職業選手同場競技，最後勇奪第7名佳績；近日則在台灣參加2026 IFBB PRO台灣職業賽，雖遇經期提前、心悸等問題，最後還是努力摘下第4名。

今（4）日中午，林芯儀現身桃園機場將啟程前往美國紐約及匹茲堡，透露很多世界頂尖選手都會在這次比賽出現，一上飛機就跟座位旁邊2位外國人聊了起來，其中女生問林芯儀：「是什麼讓你選擇做這件事？」

林芯儀說，當然她英文能力有限不確定自己是否能成功，但也終於說出內心話：「我想做一件事，可能沒人願意做，沒有賺錢，也不會速成，但真心喜歡的事。」坦言自己也不是一開始就很理解健美領域，自掏腰包出國看比賽，也看國內的比賽，開始接受訓練，等於接受自己目前一切的不足，以及內心渴望自己要有多好等等的心態問題。

從經歷挫折，調整克服到成長，林芯儀笑說可能可以分成至少一季的podcast做分享，不管如何，她自認不是在做什麼了不起的事，「但健美領域跟大家所看到的感受真的太不一樣了，它真的可以是改變你心態很好的選擇之一。」

今年要邁入四十而不惑，林芯儀表示，即使在18個月前才決定要好好訓練，但她也持續了18個月到現在，很感謝自己沒有放棄，即使很累、很多煩惱，但每一次都提醒自己不忘初衷，她說：「不要放棄自己，就是給自己最好的禮物；已經踏上的路，我就試著走過去看看。」

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