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娛樂 最新消息

IU終於嫁入皇室！邊佑錫脫衣服色誘：洞房之夜準備了嗎

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》終於成婚。（Disney+提供）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》終於成婚。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》本週迎來了「大君夫婦」世紀婚禮，在最新播出的兩集中，南韓首都圈收視率直衝11.6%、全國收視亦來到11.2%，雙雙寫下開播以來的新高點。特別是當兩人「契約婚姻」的秘密被媒體曝光，邊佑錫飾演的理安大君毫不猶豫地挺身而出，霸氣護妻的動人瞬間，更創下了每分鐘14.6%的最高瞬間收視，奪下週六電視節目的收視寶座。

延續前一週令人心跳加速的「遊艇接吻」，兩人的心意逐漸明朗，面對成熙周（IU飾）探問「你喜歡上我了嗎？」，理安大君（邊佑錫飾）褪去了一貫的克制，深情直球告白：「我以前總是會克制慾望，這是我第一次喜歡上一個人。」

這份真摯的情意，引領著故事走向開播以來最為華麗夢幻的宮廷大婚。然而婚禮才剛揭開序幕，成熙周便因為中毒而昏迷，看著懷中虛弱的愛妻，理安大君心碎且憤怒地立誓：「誰敢動我夫人一根寒毛，我絕不輕饒！」霸氣護妻的場面讓網友直呼心動。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》誘惑IU，讓觀眾都臉紅心跳。（Disney+提供）邊佑錫在《21世紀大君夫人》誘惑IU，讓觀眾都臉紅心跳。（Disney+提供）

隨著中毒風波暫時平息，大君夫婦也終於迎來了如蜜般甜膩的新婚日常，在備受矚目的洞房之夜，理安大君身穿浴袍、若隱若現的壯碩胸肌展現出迷人魅力，撩人問候：「這是我們結婚後的第一晚，妳準備好了嗎？」成熙周則隨後主動獻上的深情熱吻，超甜場面讓螢幕前的觀眾們融化。正當眾人以為浪漫的婚後生活將就此展開，一紙「契約婚姻」的爆料卻突襲了各大媒體版面，讓皇室與成熙周所屬的Castle集團陷入了前所未有的名譽風暴。

除了劇中的揪心戀情，IU與邊佑錫為近期也登上了好友劉寅娜主持的 YouTube 頻道節目《劉寅電台》進行宣傳。邊佑錫笑稱他們私下相處簡直就像「幼稚園小朋友」，加碼爆料有時IU會冷不防地對著他吐舌頭扮鬼臉，可愛的突襲總是讓他不知所措、忍不住哈哈大笑。IU更自招有次肚子太餓，沒時間好好吃晚餐所以偷吃麵包，結果被邊佑錫關心是否吃晚餐時竟然否認，IU回想時立刻大笑「但是…呃…當時我嘴角竟然沾著麵包屑！」自嘲當下覺得超級羞恥，丟臉到想找地洞躲起來。

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》同床共枕超級甜蜜。（Disney+提供）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》同床共枕超級甜蜜。（Disney+提供）

此外，剛在劇中步入婚姻的兩人也大方分享了各自的真實感情觀。邊佑錫坦言自己偏好隨性自在的戀愛節奏：「如果對方是那種按表操課的類型，感覺就算我想休息，也沒辦法好好喘口氣。」而IU則表示自己是習慣去配合對方的類型：「如果和無念無想的戀人約會，反而會讓我非常耗費心力；但如果是去配合對方的嚴格行程，我自認是可以做得很好的類型。」聽到這裡，身為多年摯友的劉寅娜忍不住吐槽：「如果體力透支了，就應該坦白說自己沒電了，但她就是會硬撐著把對方安排的所有行程消化完，最後病倒躺在床上，甚至還要進醫院！」言語間滿溢著對IU的疼惜。

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