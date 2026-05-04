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「掏空30億又弒父」真相全曝光！女星惡行現世報「血債血還」

大牙（左）和陳謙文在《百味人生》慘遭潑漆。（三立提供）大牙（左）和陳謙文在《百味人生》慘遭潑漆。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大牙與陳謙文在三立八點檔《百味人生》再掀最強報應戲碼，兩人戲裡在「年度創新貢獻獎」頒獎彩排現場，原本風光準備登台領獎，沒想到卻成為眾人精心佈局的「審判現場」，從榮耀瞬間墜落谷底，慘遭揭穿所有惡行。

大牙（左）和陳謙文在《百味人生》慘遭潑漆。（三立提供）大牙（左）和陳謙文在《百味人生》慘遭潑漆。（三立提供）

劇中活動現場氣氛詭譎，當陳謙文自信滿滿發表得獎感言時，突如其來一盆紅漆從天而降，當場將兩人淋得狼狽不堪，象徵「血債血還」，震撼全場。隨後局勢急轉直下，眾人聯手揭露兩人利用投資案掩護，將公司資金分批轉出境外帳戶，掏空高味堂高達30億，所有金流證據一一攤在檯面上，讓兩人當場臉色慘白。而壓抑已久的林萱瑜則情緒全面爆發，當眾狠甩大牙多個巴掌，替自己、失去的婚姻與未出生的孩子討回公道，強烈情緒張力讓全場凝結，昔日風光人物瞬間跌入深淵，完成最極致的「現世報」。

台八報應戲一直是觀眾最愛，這次報應戲中，大牙慘遭紅漆潑身，狼狽模樣成為全場焦點。拍攝當下不只畫面震撼，現場氣氛也相當有趣，大牙笑說其他演員全都在旁邊「看熱鬧」，還刻意跟她保持距離，深怕被波及，讓她忍不住自嘲：「有人還說我看起來像《阿凡達》！」拍前大牙說希望最好一次過，不然他會哭，笑說拍戲當天一起床就像就要受報應。已經在發脾氣了。

大牙（左）和陳謙文在《百味人生》被潑漆後表情驚恐。（三立提供）大牙（左）和陳謙文在《百味人生》被潑漆後表情驚恐。（三立提供）

談到拍攝過程，大牙直呼「真的很慘」，原來拍攝時陳謙文肩膀被潑到後，顏料反彈幾乎全濺到她臉上，讓她成為「重災區」。不過她也笑說，以往這種報應戲通常都是一個人承受，「這次至少有謙文陪，感覺比較不孤單。」戲裡狼狽，戲外更是大工程。大牙透露，收工回家後整整洗了四次才把顏料清乾淨，甚至連眼眶裡都是紅色顏料，「拍的時候連哭出來的眼淚都是紅的！」畫面既震撼又辛苦。

陳謙文（左）和大牙在《百味人生》遭潑漆怒罵。（三立提供）陳謙文（左）和大牙在《百味人生》遭潑漆怒罵。（三立提供）

當時潑完顏料後陳謙文的頭髮和臉部造型保持完美，林萱瑜還在一旁驚呼：「謙文超厲害，他的臉都沒事，他髮膠到底噴多厚」大牙則是頭髮都塌掉，連假睫毛都離家出走，兩人的衣服都超濕，還說連內褲都濕掉了。

被問到這次演反派過不過癮，大牙卻坦言「其實蠻不爽的欸」，笑說唯一的安慰就是「至少有人陪」。她更幽默吐槽：「演壞人酬勞也沒有比較高，這件事我真的要跟公司好好討論！」直言現在八點檔反派不好當，不但戲份重、情緒消耗大。陳謙文抱怨說大牙還主動建議潑漆換大桶，因為要嚴重一些，讓報應更明顯，他笑說這次演壞人可是吃到惡人「全餐」了，被阿嬤張琴打，因為她一直是來真的，但這次她帶著情緒一掌下去更厲害。

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