《浪姐》冠軍驚傳當小三？ 新人女星跨海開砲：特地來紐約見我男友

陳昊宇。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕34歲中國女星陳昊宇自從在《乘風2024》（浪姐5）拿下冠軍後，演藝事業正要起飛，主演新片也才剛上映，沒想到今（4日）卻驚傳小三疑雲。20歲的新人女星余意在小紅書點名開嗆，指控陳昊宇上個月飛往紐約是為了私會她的男友。

余意目前就讀紐約大學電影系、曾演出網劇《少年歌行》，她4日在小紅書貼出陳昊宇紐約行的照片，辛辣發文：「陳昊宇女士，謝謝您特意跑來紐約見我男朋友。撒謊成性的男人和慣三女人的愛情story。」

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這段帶有「抓猴」意味的發文瞬間引爆社群，但余意隨即刪文，且未附上任何實質證據。面對大批網友質疑她是在蹭熱度、炒作上位，余意也強硬回擊：「我沒有義務向不知情的網友公開私人證據，相關記錄我會保留，也請停止用『等著被告』這種話來恐嚇我。」強調自己一年不發文，根本沒熱度要蹭。

陳昊宇。（翻攝自微博）

針對這場突如其來的風波，陳昊宇工作室火速發布聲明反擊，強調陳昊宇當初赴美全程都是為了廣告拍攝的公務行程，「期間僅與老友正常聚餐」。工作室更重申，其餘所有網傳內容均為惡意捏造的謠言，直言這根本是「無妄之災」，目前已委託律師取證，將依法追究造謠者的法律責任。

陳昊宇曾來台就讀元智大學，2014年奪下《華人星光大道3》冠軍，因外型甜美受封「宅男女神」。轉戰戲劇圈後，更以《如懿傳》舒妃及《一念關山》初月等角色為人熟知。這次捲入感情糾紛，許多粉絲紛紛湧入余意的小紅書留言：「等著收律師函吧！」力挺偶像清白。

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