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娛樂 最新消息

蔣萬安行情躺著選 知名律師爆他現在「站著選」

台北市爆發近半年的鼠患危機，近期有越發嚴重的趨勢，讓不少民眾利用AI生成「蔣萬安與老鼠簽訂和平協議」圖片進行嘲諷與抗議。（翻攝自Threads）台北市爆發近半年的鼠患危機，近期有越發嚴重的趨勢，讓不少民眾利用AI生成「蔣萬安與老鼠簽訂和平協議」圖片進行嘲諷與抗議。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市鼠患問題連環爆，有議員擔心投老鼠藥恐傷及毛小孩，台北市長蔣萬安日前受訪表示，使用的藥劑都是中央核可的環境用藥，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，中央同意用藥，不代表你可以亂丟；中央核可的是工具，不是用法背書；病媒防治是專業，投放在哪裡？用多少？怎麼用？會不會造成環境風險？這些都有標準，也都是地方政府的責任。當「中央同意」被拿來當理由，這不是在滅鼠，是在滅責任；這不是治理，是在轉移焦點。

今（4）日中午，常上談話節目的律師陳君瑋在臉書發文爆蔣萬安2026年從躺著選，變成坐著選，現在是站著選！陳君瑋說，台北市長洞見觀瞻，常成為選總統的門票，所以收到的監督特別多，在連任第二任充滿許多壓力。

他表示，台北市前市長黃大洲連任遇上「捷運交通黑暗期」、郝龍斌連任遇上花博採購糾紛、柯文哲連任也有三腳督與執政政績貧乏、陳水扁連任更是第一個無法連任的市長，所以台北市長一直存在連任的魔咒與壓力。

針對鼠患問題，陳君瑋方西歸於任何一位市民的切身利益，這跟藍綠、統獨沒有關係，「如果鼠患沒辦法短期內平復民怨，市民同胞會產生感觸：衛生問題都無法處理，如何交辦城市建設？甚至國家治理？」

陳君瑋說，蔣萬安上一次是新人之姿，對上相對溫和的陳時中與黃珊珊，打起來輕鬆，這一次連任對上戰力破表的沈伯洋，還有背後軍師：吳沛憶、吳思瑤、林亮君等議員，也都是戰力滿點，雖然當選機率還是很高，但已經從「躺著選」變成「坐著選」，後面幾個月恐怕是「站著選」了。

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