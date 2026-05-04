《阿松與阿暖》玩穿越！ 韓瑜變身古裝女神 白家綺一句話逼哭人

韓瑜在《阿松與阿暖》挑戰層次豐富角色，情感張力十足，為劇情增添亮點。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、韓瑜、白家綺主演的民視、公視台語台《阿松與阿暖》，將於6月8日黃金時段播出。女主角韓瑜此次不僅挑戰情感厚度極高的角色，更透露與金獎製作團隊及老搭檔柯叔元再次攜手，默契依舊不在話下。她更語出驚人表示，劇中埋有突破性的關鍵彩蛋：「觀眾看到應該會很驚喜，可以期待一下！」鬆口證實自己將以古裝扮相現身，為劇情增添神祕張力，力求再創戲劇高峰。

柯叔元在《阿松與阿暖》飾演重情重義的「阿松」。（民視提供）

柯叔元（左）在《阿松與阿暖》飾演重情重義的「阿松」，與韓瑜（右）飾演的神祕女子「阿暖」有許多對手戲。（民視提供）

久違回歸民視的柯叔元擔綱男主角「阿松」，他感性直呼：「回到這裡就像回到娘家，很溫暖。」他形容《阿松與阿暖》是一段「松溫暖」的故事，劇中融合了職人「一生懸命」的堅持，更交織出一段橫跨時空的動人情感。他分享整體劇情節奏輕鬆卻不失深刻感：「希望大家在追劇的同時，也能感受到家人之間更緊密的連結。」

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白家綺（左）在《阿松與阿暖》與柯叔元飾演夫妻。（民視提供）

白家綺在《阿松與阿暖》歷經人生起伏，展現動人母愛與深刻情感。（民視提供）

白家綺則以「阿芬」一角強勢回歸螢光幕，角色與柯叔元飾演的「阿松」為夫妻。她興奮表示，殺青後親友詢問度爆表，如今定檔於大家最熟悉的黃金時段：「相信會讓很多老朋友有回家的感覺。」談及角色，她認為阿芬的人生層次極具張力，性格轉變更讓她對「母愛」與「付出」有深切體悟：「很多媽媽都在默默努力，希望這個角色可以帶給大家一點力量與安慰。」

柯叔元在《阿松與阿暖》飾演重情重義的「阿松」。（民視提供）

《阿松與阿暖》主視覺正式曝光。（民視提供）

《阿松與阿暖》由金獎編導團隊傾力打造，除了細膩的人物情感與職人精神，更加入時空元素與高規格視覺特效、大場面調度。全劇力求突破傳統八點檔框架，以精緻質感打造具備國際競爭力的台劇新標竿。

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