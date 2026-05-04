朱宇謀遭控家暴法院裁定出爐！林倪安今拿保護令心碎發聲

林倪安獲保護令首發聲。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團「Gentleman」成員「Wish」朱宇謀與前女友林倪安的家暴紛爭持續延燒。朱宇謀日前才發片全盤否認暴力行為，並稱雙方僅是「室友關係」，今（4）日案件出現重大轉折，林倪安證實已接獲法院通知，正式核發家暴保護令，她隨後也發聲感嘆：「沒想到他會在螢光幕前繼續說謊。」

根據最新消息，新店民事法庭於今日正式核發家暴保護令，並限制朱宇謀不得接近及聯絡林倪安。在保護令核發後，林倪安向本報表示：「心情其實很複雜，從來沒有想過自己愛過的人會對自己做出這些行為。對他產生的恐懼與害怕，親友們都支持我一定要對他提告及申請保護令。」

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對於朱宇謀先前的公開澄清，林倪安直言：「發聲的初衷，只是希望他不要再傷害別的女生，更沒想到他會在螢光幕前繼續說謊，謝謝司法的證實及給予我一個保護。」

朱宇謀、林倪安家暴案，法院正式核發保護令，禁止男方接近聯絡。（中天電視提供）

回顧此案，朱宇謀發布影片否認酒駕與暴力控訴，並將兩人定義為「協議租屋的室友」。他上月底出席舞陽婚禮時，身形消瘦且強調「沒做的事就是沒有」，表示一切交給司法處理。

隨著保護令核發，雙方各執一詞的僵局暫時由司法做出初步裁定。目前保護令裁定書已由法院寄出，針對法院核發保護令一事，朱宇謀經紀人表示沒有要多做回應。

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