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娛樂 最新消息

山下智久宣布高雄開唱！台粉努力賺錢只為他「我會讓你們找回少女心」

山下智久宣布11月在台開唱。（記者王文麟攝）山下智久宣布11月在台開唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕山下智久今天（4日）正式宣布，將在11月14日（六）於高雄流行音樂中心海音館開唱，他日前接受台灣媒體訪問，分享駐顏有術的關鍵，就是勤勞運動、好好吃飯、睡覺，「不要累積壓力，最主要是做自己。」

山下智久上個月24日來台參加時尚活動，下午接受媒體訪問，宣布將帶來「山下智久 2026 巡迴演唱會 DREAMING 高雄場」，稱這就是身為4月壽星的生日願望，「2026年已經決定在台灣舉行演唱會，不管在哪裡，希望可以跟支持我的歌迷朋友一起度過，是我最大的心願，不限場所，所有支持我的歌迷朋友們，都希望在2026年度過難忘的時間。」

山下智久上次來台開唱已經是15年前。（記者王文麟攝）山下智久上次來台開唱已經是15年前。（記者王文麟攝）

他在上個月生日之際喊出，希望自己能像14歲一樣繼續作夢「STILL DREAMING」，山下智久解釋，希望自己可以保有好奇心，像小時候有著純粹做夢的熱情，除了將這個信念持續下去之外，也鼓勵粉絲朋友一起做夢。上次他來台開唱已經是15年前，當時14歲的粉絲現在也已經29歲，山下智久有感而發：「不管到幾歲，我想讓大家到會場時想起少年、少女心，希望大家在演唱會裡面，一起回到最純粹的心情回味，回到最單純的時光。」

山下智久表示目前演唱會正在籌備當中。（記者王文麟攝）山下智久表示目前演唱會正在籌備當中。（記者王文麟攝）

不過對粉絲來說，山下智久就是他們的夢，為了努力看他會好好賺錢。山下智久表示能聽到粉絲這麼說非常開心，「這是粉絲的心意，我會更努力讓歌迷朋友覺得『我做的選擇是正確的』，我會更加努力，讓歌迷一直支持我，彼此都成長。」目前演唱會還在籌備中，山下智久承諾會帶給大家無法忘記的回憶。

山下智久表示常收到台灣歌迷的信。（記者王文麟攝）山下智久表示常收到台灣歌迷的信。（記者王文麟攝）

他提到，過去開演唱會只想著如何取悅粉絲，如今更有自信與大家一起在演唱會上享受。山下智久也向台灣粉絲喊話：「一直以來你們都是我的力量來源，我會繼續做有趣的事情，持續下去。」他分享，常常收到台灣歌迷的信，上面看得出來是粉絲很努力寫的日文，「非常感動，對我來說是很好的經驗，透過彼此交流學習，吸取彼此最好的地方，一起成長，非常開心，對我來講非常重要。」

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