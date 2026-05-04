高流驚見「火辣女警」！51歲謝金燕中空炸出馬甲線 粉絲暴動「抓我」

〔記者張釔泠／台北報導〕 配合「2026亞洲同志運動會」舉辦，「傲嬌浪潮派對」連續3日活動圓滿落幕，成功為亞洲最大 LGBTQ+體育盛會注入彩虹文化亮點。活動於高流海風廣場連續三日登場，首日由51歲「電音女神」謝金燕以火辣女警造型領軍開場，並以《電音舞曲大悲咒》壓軸登場唱爆全場，將氣氛一舉推向最高點。

謝金燕大秀馬甲線、大長腿。（傲嬌浪潮 Pride Wave 提供）

謝金燕再臨高雄，一登場便化身女警震撼全場，她笑說為了這次演出「想很久，要怎麼樣才可以拚過現場這麼多美女」，最後決定穿上性感女警裝「來抓大家」，立刻引爆全場情緒，台下觀眾瘋狂大喊「抓我！抓我！抓我！」，現場陷入尖叫與歡呼交織的狂熱氛圍。

請繼續往下閱讀...

謝金燕讓全場粉粉瘋喊「抓我」。（傲嬌浪潮 Pride Wave 提供）

謝金燕以火辣女警造型震撼登場。（傲嬌浪潮 Pride Wave 提供）

她隨後接連帶來經典電音組曲，並演唱《含淚跳恰恰》帶動全場大合唱，她也在社群分享：「上次扮演女警還是 2013 的姐姐專輯，2026 我想當飛天小女警」，幽默發言掀起網友熱議。

情慾系音樂人KIRE則以全面升級的性感戰袍登場，若隱若現的造型設計搭配精實肌肉線條，視覺衝擊力十足，他更大膽邀請歌迷登台互動，直接在舞台上進行「上銬」橋段，並結合猛男秀式舞蹈進行近距離「服務」，尺度全開的演出設計，讓現場高潮不斷。他也分享，這幾年深刻感受到同志朋友的支持與共鳴，感謝自己的音樂與作品能走進不同族群的生活，同時鼓勵大家持續勇敢表達自我、好好愛自己。

KIRE性感戰袍全面升級。（傲嬌浪潮 Pride Wave 提供）

那那大師火力全開。（傲嬌浪潮 Pride Wave 提供）

那那大師此次以性感造型登場，腳踩超過10公分高跟鞋挑戰演出，自嘲「很怕跌倒」，他以「天后組曲」揭開序幕，串聯蔡依林《招牌動作》、蕭亞軒《代言人》與溫嵐《女力》，也帶來個人單曲《廁所沒紙》，以幽默方式詮釋人生不如意的各種情境，傳達即使面對低潮也能用輕鬆態度面對的正向精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法