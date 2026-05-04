蔡琴屢被「賜死」突宣布大事 告別歌壇時間曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕68歲的資深歌手蔡琴唱過無數經典歌曲，過去她多次受訪都不輕言退休，然而近期開始她陸續在許多表演場合釋出「告別」訊息，近日在一場音樂節上，又重新提到這話題，並說世上所有的事，「沒有永遠的啊！」

蔡琴在一場音樂節中提到，明年底將告別歌壇。（翻攝自微博）

最近蔡琴參加草莓音樂節演出，談到很高興見到大家，並直言告訴現場歌迷：「我已經決定到明年年底，蔡琴就告別歌壇了。」並說：「沒有永遠的啊！」還提到手上的麥克風：「這支麥克風到今天已經拿了47年。」引起現場粉絲一陣驚呼。當天雖遇到下雨，但蔡琴跟歌迷說：「沒關係，天要下雨它下雨，蔡琴拿麥克風要唱歌。」

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過去網路多次謠傳蔡琴烏龍死訊，面對一再被「賜死」，她總是幽默以對，但這次她卻是主動提到想要「告別歌壇」，不禁讓喜歡她的粉絲感到不捨，蔡琴生日是1957年12月22日，仔細一算，到明年底剛好70歲了，她預告的「告別」時刻，也剛好是在她70歲之後，或許心中真的想以「70」當一個界限。

但在告別之前，蔡琴還是會以歌曲和歌迷交流，9 月12日、13日連續兩天將在台北國際會議中心舉辦「蔡琴 不要告別 巡迴演唱會 2026加演場 」，購票可洽ibon售票系統。

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