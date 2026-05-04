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王菲快看！李亞鵬香港密會神秘女子 酒店親密牽手

王菲快看！李亞鵬香港密會神秘女子 酒店親密牽手李亞鵬近日獨自赴香港，被目擊在酒店與一名神秘女子親密手牽手。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕華語歌壇天后王菲前夫、54歲中國男星李亞鵬，去年10月與第二任妻子海哈金喜離婚後，感情生活一直受關注。日前他以嫣然天使基金創辦人身分，時隔13年再度於香港舉辦慈善晚宴，活動期間卻偷拍在酒店與一名神秘女子親密牽手。

據悉，李亞鵬這次是獨自赴港，為嫣然天使基金慈善晚宴奔波。從他抵港到出席晚宴，全程雖顯低調，但臉上難掩疲態，表情不多，似乎為慈善事務勞心勞力。

網路隨後流出一張震撼照片，當時李亞鵬在酒店內與一名外表猶如大學生的年輕女子狀甚親密。照片曝光後，粉絲紛紛化身偵探，猜測女方身份。起初，有網友根據身形及輪廓，猜測該女子是與他離婚僅半年的前妻海哈金喜，更一度引發二人復合傳聞。

王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）

另有網友認為，既然是為「嫣然」募款，在場的可能是其愛女李嫣。然而，當該名女子正面照曝光後，所有猜測均被推翻。照片清晰可見，該女子既非留著一頭黃色長髮的前妻海哈金喜，也非李嫣。

這位神秘女伴是一名配戴著眼鏡、留著清爽黑色短髮女子，身穿淺藍色上衣搭配綠色長裙，外表斯文，頗有氣質，年約30多歲，2人相談甚歡，被目擊有牽手等親密行為。

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