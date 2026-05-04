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53歲諧星突休養「爆哭畫面」被翻出 過勞真相曝

日村勇紀身體狀況亮紅燈。（翻攝自X）日村勇紀身體狀況亮紅燈。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本搞笑團體「香蕉人」成員、53歲的日村勇紀上月突然宣布暫停活動，原本外界以為只是單純身體不適，沒想到隨著更多細節曝光，開始讓粉絲懷疑，是否身體早已撐到極限。

事情的轉折點，來自日村勇紀的老婆神田愛花曝光「我要讓他每天吃飽」，一句看似溫馨的話，卻讓網友瞬間警覺性拉高。

因為過去為了健康，神田愛花其實會幫日村控管飲食，如今卻突然轉變成「隨便吃也沒關係」，反而讓人質疑「這不像是身體問題」、「比較像心理壓力已經爆表」

日村勇紀平常工作十分操勞。（翻攝自X）日村勇紀平常工作十分操勞。（翻攝自X）

不只如此，日村的好友伊達干生更透露，自己曾主動聯絡日村，「但完全沒有獲得回覆」；日媒猜測，對於私交甚篤的兩人來說，這種情況幾乎不可能發生，也讓外界更不安，加上官方聲明中沒有日村本人發言，整體狀態看起來，彷彿刻意與外界保持距離。

日媒挖出，早在輕井澤外景拍攝時，日村進行三溫暖放鬆行程，本來一切正常，但在結束後的戶外休息時，卻突然情緒潰堤，整個人臉皺成一團、身體顫抖，甚至直接落淚。

另一個關鍵變化是過去以大食量著稱的日村，竟然在節目中把餐點分給工作人員，這對「吃貨代表」來說，幾乎等同於身體發出警報。

事實上，日村週末全在外景奔波，加上各地移動錄影，接著深夜主持電台，隔天再繼續工作，這種強度，連同為搞笑藝人的岡村隆史都忍不住直言「身體已經跟不上了。」

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