裁員 8％ ！漫威老臣也被AI取代 「黃蜂女」發聲怒轟迪士尼

女星伊凡潔琳莉莉在社群上為藝術家發聲。（資料照；甲上提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華特迪士尼公司（Disney）近日爆出的大規模裁員計畫，裁員比例高達8%，連核心創意團隊都難逃一劫。曾在《蟻人》系列飾演「黃蜂女」的好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly），近日在社群平台發布影片，哽咽控訴母公司迪士尼「卸磨殺驢」，將塑造英雄靈魂的藝術家掃地出門，改由AI接手，引起全球影迷熱議。

伊凡潔琳莉莉在影片中透露，得知裁員消息後她立刻致電漫威重量級視覺設計師 Andy Park。對方曾親手設計初代黃蜂女戰衣，是漫威宇宙的開國功臣，沒想到連他也證實「離職」。莉莉在談及此事時情緒崩潰，痛批迪士尼高層並直言：「我真的無法相信，迪士尼竟讓這些用創意與才華塑造漫威靈魂的藝術家離開。這些人從最初就參與設計這些角色，如今卻要被 AI 取代。」

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她進一步抨擊，迪士尼正將人類數十年的創作數據強行餵給 AI 系統，再由機器廉價複製產出。莉莉在影片中呼籲粉絲團結支持這些被裁掉的藝術家，並鼓勵藝術家「無論未來的科技如何發展，你們才是創造奇蹟的魔法師」。

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