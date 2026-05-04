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娛樂 最新消息

曾合作劉德華演18禁 出家女星秦蔚文罕曝光

香港前女星秦蔚文（左圖右），2014年削髮為尼後便極少公開露面，日前在屯門圓覺禪院接待一批前來吃齋影星（右圖中）。（香港星島日報）香港前女星秦蔚文（左圖右），2014年削髮為尼後便極少公開露面，日前在屯門圓覺禪院接待一批前來吃齋影星（右圖中）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕曾在80年代與資深港星譚詠麟、劉德華等天王巨星合作，並以性感形象拍攝多部限制級電影的香港前女星秦蔚文，2014年削髮為尼後便極少公開露面，日前五一勞動節，她以法號「晟師傅」身分，在香港屯門圓覺禪院接待一批前來吃齋影星，激罕曝光近況引發關注。

活動當天，今年65歲晟師傅穿上一身樸素尼姑袍，剃光了頭髮以素顏示人。從現場影片和照片可見，雖然身形較以往消瘦，晟師傅精神飽滿面色紅潤，頭腦反應靈活，與同場的港星陳玉蓮、米雪等人談笑風生，整體狀態顯得比實際年齡還要年輕。

晟師傅在禪院內熱情地接待眾多賓客，親力親為打點齋飯及各項安排，盡顯出家人的慈悲與祥和。

港媒報導，秦蔚文1982年加入演藝圈，憑藉高佻身材和美艷外貌，曾與譚詠麟合作電影《愛人女神》，更一度因接拍色情片而被外界形容為「艷星」，不過星途並不順遂，2002年投資百萬開設腳底按摩店，因經營不善而倒閉。

真正讓秦蔚文看破紅塵的是一段深刻的情傷。據悉，當年她與圈外男友交往多年已到談及婚嫁的，最終卻以分手告終。這個沉重打擊，秦蔚文在1994年開始信佛，2014年在屯門寺院正式剃度出家，法號「惟晟」。雖然已遠離娛樂圈，但她與圈內依然關係良好，常以僧人身份出席港星曾志偉等友人的齋宴生日會，為他們主持祈福儀式。

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