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馬妞親揭借高利貸慘痛「30萬變600萬」 黑衣人衝攝影棚恐嚇

馬妞當時不得已借高利貸。（翻攝自YOUTUBE）馬妞當時不得已借高利貸。（翻攝自YOUTUBE）

〔娛樂頻道／台北報導〕「馬妞」馬維欣近年從主持人轉型為電視購物專家，過去也曾斜槓投資餐飲業，未料卻因經營失利陷入財務危機。她近日登上節目《11點熱吵店》回憶當年誤入高利貸陷阱的過程，從原本30萬元借款一路滾成巨額600多萬的債務，甚至遭黑衣人圍堵，驚險經歷令人震驚。

馬妞坦言當初看到不少藝人經營副業有成，加上自己熱愛美食，便與朋友合資開設餐廳，但由於缺乏經驗，對人事成本、勞健保與租金等開銷估算不足，導致資金週轉壓力遠超預期。儘管友人曾勸她及時止損，她卻因顧及面子與品牌形象，不願輕易收店，「怎麼可以說餐廳收了，大家都知道馬妞的店在這邊」，最終讓財務黑洞越滾越大。

馬妞在節目中坦言因為投資餐廳失利，債台高築。（翻攝自YOUTUBE）馬妞在節目中坦言因為投資餐廳失利，債台高築。（翻攝自YOUTUBE）

為填補資金缺口，馬妞一時失策向地下錢莊借款，原以為只是借30萬元、利息3萬元，實拿27萬元仍在可負擔範圍，沒想到利滾利之下債務迅速膨脹至300萬元，甚至「還了600萬還不夠」，讓她陷入難以翻身的負債深淵。

更驚悚的是討債壓力不僅止於金錢，還直接衝擊工作。她回憶當時仍在從事電視購物工作，卻遭6、7名黑衣人直接堵在攝影棚外鬧事，甚至闖入直播現場，讓她當場情緒崩潰、無法繼續工作。面對威脅，她也體悟到「不能躲」，因為對方早已掌握個資與行蹤。

馬妞（右）在節目中提到借高利貸的可怕之處。（翻攝自YOUTUBE）馬妞（右）在節目中提到借高利貸的可怕之處。（翻攝自YOUTUBE）

走投無路之際，馬妞選擇反擊，親自到法院按鈴提告。她透露當時已經沒有多餘資金聘請律師，只能自行撰寫訴狀應對，最終判決確定她無須再償還不合理債務，才終於擺脫長期糾纏。回顧這段經歷，馬妞語氣沉重地表示，這是一堂代價極高的人生課，也不斷提醒外界：「千萬不要借地下錢莊，一旦踏進去，就是不歸路。」

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