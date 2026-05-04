老高小茉出現了？粉絲美國見「1畫面」震驚破除謠言

老高（左）和小茉在頻道中討論許多千奇百怪的議題。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／台北報導〕YouTuber夫妻檔「老高與小茉」擁有超過673萬訂閱，近來卻屢傳婚變、逃稅等風波，甚至連最新影片也被質疑使用AI製作，引發外界熱議，不過相關傳聞老高已出面否認，最近有網友在美國巧遇兩人，以親身經歷替他們平反，直呼「人家兩夫妻好著呢」，只是這是今年3月見到的畫面，只能證明夫妻倆應該感情沒問題，對於4月之後傳出老高被中共拘捕要求補稅，目前還沒有定論。

一名自稱資深粉絲3月前往迪士尼世界度假區旅遊時，於園區內的Magic Kingdom兩度巧遇老高與小茉。第一次是在排隊遊玩小熊維尼設施時，因室內燈光昏暗，僅覺得有名華人男子側臉神似老高，並未立即認出，直到稍晚在城堡前等待花車遊行時，再次見到對方，才憑招牌白髮確認身分。

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有網友3月在美國目睹老高和小茉。（翻攝自小紅書）

該網友透露自己當下鼓起勇氣上前用英文詢問：「Are you a YouTuber？」老高隨即點頭回應，一旁的小茉也主動摘下口罩微笑打招呼，互動相當親切自然。更令她驚喜的是，小茉背包上還掛著愛犬「力氣」的吊飾，讓她直呼相當可愛，也更加確信自己遇見偶像。

她強調當天兩人相處氣氛輕鬆、互動甜蜜，完全不像外界所傳婚姻出現問題，忍不住替偶像抱不平：「前幾天老高發新影片，又一堆人在帶節奏說離婚，實在看不下去。」貼文曝光後，也引發其他粉絲共鳴，認為或許歷經愛犬離世，讓兩人更珍惜彼此與生活，開始放慢步調享受旅行。

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