K-POP第一人！Jennie橫掃歐美7大音樂節 首位「丹麥、波蘭」雙壓軸藝人

Jennie橫掃歐美7大音樂節，再創K-pop紀錄。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓頂級女星Jennie的個人事業版圖再度迎來歷史性突破。繼入選《TIME》雜誌「2026年全球最具影響力百大人物」後，JENNIE 確定將在今年 7 月接連登上丹麥《羅斯基勒音樂節》（Roskilde Festival）與波蘭《露天音樂節》（Open'er Festival）的主舞台壓軸，成為首位達成此成就的 K-POP 藝人，正式奠定其全球流行天后的地位。

據外媒報導，JENNIE 將於7月3日現身丹麥，與傳奇樂團 The Cure、Gorillaz 等國際巨星共同列名壓軸陣容。隔日，她則將轉往波蘭，登上曾迎來 Radiohead、Kendrick Lamar 等重量級音樂人的 Orange Main Stage。這不僅是 K-POP 歌手首次在這些老牌搖滾與另類音樂節擔任頭牌（Headliner），更象徵著 JENNIE 已成功撕掉「偶像」標籤，轉化為具備國際認證實力的流行歌手。

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JENNIE今年音樂節行程堪稱「世界巡演」，從香港出發，一路橫跨紐約、馬德里、芝加哥到日本。業界分析，這股強勁的旋風主要歸功於其首張正規專輯《Ruby》的成功。該專輯多首曲目強勢打入 Billboard Hot 100 榜單，以實打實的數據支撐起她在歐美市場的超高號召力。

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