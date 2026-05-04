陳水扁都被問這題 台派女神酸陳佩琪：怎麼不敢靠北兩句

台北市鼠患災情延燒，有網友求助在Threads上相當活躍的「海巡王」陳水扁。（資料照）



〔記者林南谷／台北報導〕台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，不少市民對市長蔣萬安治理能力提出質疑，有網友轉向求助在Threads上相當活躍的「海巡王」陳水扁。沒想到，「阿扁總統」展現辛辣「扁式幽默」，引發網友瘋傳。

1名網友近日在Threads發文求救：「請問阿扁前台北市長，以前怎麼處理鼠疫的問題，現在連台北車站都是老鼠出沒」，意外釣出陳水扁本尊親自回覆：「這麼簡單的事，不是現任市長要處理的嗎？為什麼要前市長教？」

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有台派女神封號的網紅徐閉也在臉書發文調侃說 :「平常英明神武話最多全世界他最聰明的柯文哲，怎麼不敢就鼠患問題出來嘴萬安，順便分享一下他當八年市長怎麼處理老鼠？柯文哲你還好嗎？連陳水扁都被問到這題了耶！」

徐閉接著點名柯文哲妻子陳佩琪：「陳佩琪怎麼不敢靠北兩句『先生當市長時台北市都沒有老鼠問題』？國昌老師難道不懷疑萬安編列最多滅鼠預算卻出現嚴重鼠患，是不是有圖利老鼠的嫌疑？你們民眾黨遇到中國國民黨真的就跟不存在一樣，市議員都不要選了？」

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