愛雅首過母親節憶亡母！ 產後懂了「愛的方式」：告訴兒子外婆最善良

新手媽愛雅笑說平靜是奢侈的浪漫。（愛雅提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕女星愛雅今年農曆年前平安產下兒子「跳跳」，正式升格人母。在即將迎來人生第一個母親節之際，愛雅提起已病逝5年的母親，感性表示，直到親自育兒後，才真正讀懂了母親當年的愛，並誓言要用同樣的方式守護兒子成長。

愛雅生產至今約三個月，身心狀態正經歷「砍掉重練」。她笑稱以前覺得母親節是表達感謝的日子，現在才發現「媽媽」這個詞，承載了24小時待命的重量。目前家中夫妻倆、兩隻狗女兒加上兒子「跳跳」，五口之家的生活雖然甜蜜，卻也充滿混亂。

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愛雅五口之家甜蜜又混亂。（愛雅提供）

回憶起慌亂的時刻，愛雅坦言曾遇過兒子哭到停不下來，不論怎麼哄都沒用，讓她一度陷入自我懷疑：「我是不是不夠好？」直到後來才轉念，意識到孩子也在適應世界，現在已學會陪著孩子慢慢探索。被問到首個母親節最想收到的禮物？愛雅大笑說：「是一段不用驚醒的睡眠，還有安安靜靜的時間！平靜就是最奢侈的浪漫。」

在忙碌育兒的壓力下，愛雅特別感謝老公W先生，她形容老公屬於「做得多、說得少」的類型，每天準備早餐、在她崩潰時一句簡單的「我來」，都能讓她喘口氣。愛雅甜蜜表示，老公會適時「扛下一切」讓她出門洗頭、與姐妹聚會，讓她回家後瞬間煥然一新，「老公牽著我時，就讓我感覺到支撐的力量。」

愛雅首過母親節傳承母愛，要把孩子放在自己前面。（翻攝自臉書）

愛雅的母親於2021年病逝，這份遺憾在產後化作更深切的思念。愛雅剛生產完時，內心第一句話就是對天上的媽媽喊話：「媽，我也是媽媽了。」她現在正努力實踐「用媽媽愛我的方式去愛孩子」，那是一種永遠把孩子放在前面、卻不給予壓力的無私。愛雅堅定地說，以後一定要告訴跳跳：「你有一位全世界最善良、最有愛的外婆。」

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