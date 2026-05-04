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娛樂 最新消息

陳詩媛迎首個母親節！王齊麟帶娃技能滿點 揭育兒崩潰日常

陳詩媛升格人母，迎來首個母親節。（經紀人提供）陳詩媛升格人母，迎來首個母親節。（經紀人提供）

〔記者林欣穎／專題報導〕母親節將至，前啦啦隊女孩「十元」陳詩媛去年與羽球金牌國手王齊麟結婚，今年3月迎來兒子「Rally」，升格新手媽媽後，迎來人生第一個母親節。她近期接受本報採訪，笑說過節沒有想像中浪漫，仍在適應被時間追著跑的日常，她也不忘給自己打氣：「不用急著當一個很完美的媽媽，好好珍惜一家人一起努力走過的時光」。

十元今年母親節會跟雙方家人們一起吃飯，目前兒子剛滿一個多月，坦言育兒過程常讓人「懷疑人生」，擔心自己做得不夠好，但看到孩子在懷中熟睡，仍感到滿滿成就與幸福。她笑說自己不擅長唱歌、講故事，「爸爸（王齊麟）這方面做得比我好很多，他感覺真的可以跟嬰兒對話，什麼都可以講得很有趣。」

談及當媽後的心境轉變，十元表示，並沒有突然覺得自己變得偉大，反而更體會愛其實藏在日常細節裡。她也有感而發表示，想要對自己的媽媽說「妳真的很厲害欸！到現在還是不太敢想像，你生雙胞胎是怎麼撐過來的。光是用想的就覺得累，以前很多覺得理所當然的事，現在才慢慢發現，那其實都是你一點一滴撐出來的生活。」

十元不忘俏皮表示：「雖然我現在也成為媽媽了，但我還是那個會想依賴你、需要你幫忙的女兒。謝謝你成為我的媽媽、好朋友、兒子的外婆。」

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