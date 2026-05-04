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（專訪）黃嘉千「媒人眼」牽紅線成功 撮合楊謹華幸福婚姻 自豪喊：紅娘代表作

黃嘉千參與全民大劇團音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）黃嘉千參與全民大劇團音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕黃嘉千在全民大劇團音樂劇《你好，我是接體員》飾演愛幫兒子林俊逸物色對象、熱衷介紹女生的熱血媽媽。現實生活中，她也真的有一雙「媒人眼」，促成了楊謹華與老公Ben。

提到這段佳話，黃嘉千自豪表示這絕對是她的「紅娘代表作」，當時她並非刻意作媒，而是在聚會中自然觀察，覺得這兩個人個性都很棒、很值得被愛，如果湊在一起或許會產生更棒的火花。

黃嘉千（左）是好友楊謹華（右）的媒人。（翻攝自臉書）黃嘉千（左）是好友楊謹華（右）的媒人。（翻攝自臉書）

也正好天時地利人合，黃嘉千說：「那時Ben剛分手，大家搶著介紹，謹華也剛結束一段戀情。」她趁著楊謹華調適心情、休息一陣子後，眼看時機成熟，便小小推了一把，看到現在兩人如此甜蜜，她感性說：「謹華真的需要被好好對待，Ben可以接住她，這是一件很棒的事情。」

黃嘉千（右）是好友楊謹華（左）的媒人。（翻攝自臉書）黃嘉千（右）是好友楊謹華（左）的媒人。（翻攝自臉書）

雖然在紅娘界撮合一點佳偶，但在演戲這條路上，黃嘉千卻讓全民大劇團的團長謝念祖等超久，劇團每一齣戲謝念祖幾乎都會邀約黃嘉千演女主角，無奈兩人的檔期就像平行線，她拒絕次數多達十次。

黃嘉千參與全民大劇團音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）黃嘉千參與全民大劇團音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）

黃嘉千翻開手機訊息笑說，謝念祖曾苦等她電話一整夜，詢問檔期已問到後年，有次還跟她說：「後年的事，不急。」讓她哭笑不得，打趣說：「我看到他電話來都會抖，不然就是笑，想說『這人又來找我了』。」導演更幽默抱怨，劇場同仁已經不相信兩人交情好了。然而，這回黃嘉千的檔期終於對上了，她連角色都沒問，就趕緊請經紀人喬時間：「什麼都不要問，先去跟他喬說我們可以，不然錯過太多次了！」對她而言，能夠與熟悉的創作夥伴一起工作，本身就是一種安心感。

原本以為只是演戲，沒想到接戲後才發現有兩首Solo曲目必須邊唱邊跳，讓黃嘉千直呼這對大腦與手腳的協調性是極大考驗。她坦言，自己平常並沒有聽音樂跳舞的習慣，排練時常發生「有動作就沒台詞，有台詞動作就不見」的窘境。雖然有音樂底子，但要在一心多用的狀態下完成表演，讓她深感唱跳歌手的不易。

黃嘉千在戲裡需以台語演出（記者潘少棠攝）黃嘉千在戲裡需以台語演出（記者潘少棠攝）

由於黃嘉千戲裡需以台語演出，對於不常使用台語聊天的她來說，講台詞與唱歌的音準更是挑戰。她幽默自嘲：「我覺得蔡依林看了可能會想：『這是什麼？她有在跳嗎？她不是走來走去而已嗎？』」但她隨後也展現自信，強調練好後大腦就能跟音樂培養出流動感，現在出門可以大方自稱是唱跳歌手了。

黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》7月18日於高雄衛武營國家歌劇院演出、8月14日於台中國家歌劇院大劇院演出、9月25-27日於台北表演藝術中心演出。

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