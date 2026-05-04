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娛樂 最新消息

蕭薔驚爆沒資格上《乘風2026》 全因這數字太嚇人！

蕭薔參加《乘風2026》話題不斷。（翻攝蕭薔微博）蕭薔參加《乘風2026》話題不斷。（翻攝蕭薔微博）

〔記者胡如虹／專訪〕「台灣第一美女」蕭薔自爆沒有資格參加中國明星女團真人秀節目《乘風2026》！因為她最近才發現自己的實際年齡居然不是58歲。

蕭薔自從參加《乘風破浪的姐姐》第7季《乘風2026》之後，凍齡外貌、22吋的螞蟻腰、高難度的一字馬軟Q絕技，以及「誰敢讓我的隊員走，我走！」霸氣護隊友的話題不斷，也讓她成了高人氣的姐姐。

蕭薔一字馬的軟Q絕技讓人驚艷。（珍世美學提供）蕭薔一字馬的軟Q絕技讓人驚艷。（珍世美學提供）

蕭薔秀出她最近的體重、內臟脂肪和年齡數據。（珍世美學提供）蕭薔秀出她最近的體重、內臟脂肪和年齡數據。（珍世美學提供）

身高170公分的蕭薔秀出上體重機量的體重42.8、內臟脂肪1.0，忍不住笑說，「智能體重機顯示的體重、內臟脂肪，居然顯示我的年齡是26歲，如果按照這個年齡，我是沒有資格參加《乘風2026》的， 因為浪姐要30歲以上才能參加。」

蕭薔說她最近「無閒到鬼袂攝去」。（翻攝蕭薔微博）蕭薔說她最近「無閒到鬼袂攝去」。（翻攝蕭薔微博）

蕭薔透露工作時為了保持「敬意清淨」，她都會吃素。製作單位特別為她準備了素食餐，也隨時都會幫她準備水果、飲料、點心，吃的很好，但體重長年保持在45公斤的她，最近體重卻還是掉到人生的最低點，可見浪姐的工作有充實、多緊張。她還特別用台語「無閒到鬼袂攝去」來形容參加《乘風2026》的工作強度、充實的生活。

雖然無閒到鬼袂攝去，體重掉到人生的最低點，但年齡卻回春到26歲，讓蕭薔直呼很感謝能參與這麼大的舞台「痛苦並快樂著」。

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