餵1歲童吃漢堡挨轟！百萬YTR「育兒自信」大翻車

日本百萬YTR ヒカル 宣布推出漢堡新品牌。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕在日本擁有477萬粉絲追蹤的YTR「ヒカル」宣布推出新品牌「ONIBURGER（鬼漢堡）」，高喊要「改變日本漢堡界」，原本話題十足，沒想到一段影片卻讓風向瞬間翻車。

影片中，ヒカル一邊開玩笑說「鬼來了」，一邊將漢堡端上桌，甚至直接夾起食材餵給一歲大的孩子。問題就在漢堡明明是成人口味的高鹽高油食物，日本網友見狀高呼「這根本不能給幼兒吃」、「媽媽都猶豫了還硬餵？」，轟他「完全沒有基本常識」。

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關鍵的是，連孩子媽媽都已經委婉提醒「味道太重」，但他仍持續餵食，讓不少人感到不安。

ヒカル親自餵食1歲孩童吃漢堡惹議。（翻攝自YouTube）

ヒカル近期才公開戀情，事實上，ヒカル近日才在YouTube公開新戀情，對象是帶著1歲兒子、離過婚的加藤神楽，兩人甚至已同居；ヒカル在影片中強調，自己會用ChatGPT學習育兒，並立志「成為孩子最好的玩伴」。

不過外界對他「突然轉型當爸」產生質疑，加上這次餵食事件，讓不少人直言：「當孩子也被捲入關注焦點，任何行為都會被放大檢視。」

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