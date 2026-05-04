自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4個月7對戀情連環爆 韓娛愛情榜單曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026年5月才剛到，南韓演藝圈既有新誕生的明星情侶，也有長年夫妻走向破局，甜蜜與分離並存，話題滿滿。

Teen Top創造（左）與饒舌歌手Kasper戀愛ing。（翻攝自X）Teen Top創造（左）與饒舌歌手Kasper戀愛ing。（翻攝自X）

首先揭開「第一對情侶」序幕的是團體Teen Top的創造（창조）與饒舌歌手Kasper。創造於今年1月透過SNS坦承戀情，表示在服兵役後一度不安的自己，因為Kasper而有了正向改變，展現深厚信任。

接著，新生代演員申恩秀與柳善皓以同為24歲的青春戀情引發關注。兩人因朋友聚會認識並發展為戀人，在報導曝光後迅速認愛，展現「事業愛情雙收」的甜蜜情侶形象。

從音樂劇舞台搭檔發展為現實情侶的裴娜拉與韓在雅也傳出戀情。兩人透過《Grease》等作品培養默契與共鳴，尤其裴娜拉透過綜藝展現自然生活，也獲得粉絲喜愛。

此外，相差11歲的河正宇與時尚指標車貞媛也正式加入情侶行列；雖然2月曾傳出結婚傳聞，雙方澄清是誤會，但戀情本身並未否認，持續受到影視與時尚圈關注。

最近則是池睿恩與舞者Vata被網友「預言成功」，正式認愛；過去池睿恩曾表示理想型是「教會哥哥」，如今戀情成真也成為話題。

Pdogg（左）與氣象主播金佳英爆出今年初分手，結束約1年的公開戀情。（翻攝自X）Pdogg（左）與氣象主播金佳英爆出今年初分手，結束約1年的公開戀情。（翻攝自X）

另一方面，被視為模範夫妻的Dynamic Duo成員Gaeko與金秀美，在今年1月宣布結婚15年後離婚，各自走上不同道路。此外，2024年公開戀情的製作人Pdogg與氣象主播金佳英，也於今年初分手，結束約1年的公開戀情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中