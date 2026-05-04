4個月7對戀情連環爆 韓娛愛情榜單曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026年5月才剛到，南韓演藝圈既有新誕生的明星情侶，也有長年夫妻走向破局，甜蜜與分離並存，話題滿滿。

Teen Top創造（左）與饒舌歌手Kasper戀愛ing。（翻攝自X）

首先揭開「第一對情侶」序幕的是團體Teen Top的創造（창조）與饒舌歌手Kasper。創造於今年1月透過SNS坦承戀情，表示在服兵役後一度不安的自己，因為Kasper而有了正向改變，展現深厚信任。

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接著，新生代演員申恩秀與柳善皓以同為24歲的青春戀情引發關注。兩人因朋友聚會認識並發展為戀人，在報導曝光後迅速認愛，展現「事業愛情雙收」的甜蜜情侶形象。

從音樂劇舞台搭檔發展為現實情侶的裴娜拉與韓在雅也傳出戀情。兩人透過《Grease》等作品培養默契與共鳴，尤其裴娜拉透過綜藝展現自然生活，也獲得粉絲喜愛。

此外，相差11歲的河正宇與時尚指標車貞媛也正式加入情侶行列；雖然2月曾傳出結婚傳聞，雙方澄清是誤會，但戀情本身並未否認，持續受到影視與時尚圈關注。

最近則是池睿恩與舞者Vata被網友「預言成功」，正式認愛；過去池睿恩曾表示理想型是「教會哥哥」，如今戀情成真也成為話題。

Pdogg（左）與氣象主播金佳英爆出今年初分手，結束約1年的公開戀情。（翻攝自X）

另一方面，被視為模範夫妻的Dynamic Duo成員Gaeko與金秀美，在今年1月宣布結婚15年後離婚，各自走上不同道路。此外，2024年公開戀情的製作人Pdogg與氣象主播金佳英，也於今年初分手，結束約1年的公開戀情。

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