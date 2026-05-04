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送報40年買5000本書！釜山爺爺靠報紙讀出人生

高齡94歲的吳光峯做著送報的工作40年，認為一生閱讀非常重要。（翻攝自朝鮮日報）高齡94歲的吳光峯做著送報的工作40年，認為一生閱讀非常重要。（翻攝自朝鮮日報）

〔記者鍾志均／綜合報導〕在人人滑手機、報紙淪為夕陽產業的年代，南韓94歲長者吳光峯（오광봉，音譯）卻用一輩子對抗「不閱讀」這件事，他來自釜山甘川文化村，故事比任何勵志電影都還要震撼。

被稱為「韓國馬丘比丘」的甘川文化村，巷弄狹窄、坡道陡峭，連年輕人都撐不了幾個月的送報路線，吳光峯一送就是40年。凌晨天還沒亮，他穿梭在階梯與巷口之間，單手投報、動作俐落，準確丟進二樓窗內、院子角落，像一隻在山城飛竄的影子，因此被封「甘川洞飛鼠」。

巔峰時期，他一天要送400份報紙，但對他來說，這從來不只是工作，而是一條通往世界的路。

吳光峯非常喜歡文字，喜歡閱讀。（翻攝自朝鮮日報）吳光峯非常喜歡文字，喜歡閱讀。（翻攝自朝鮮日報）

「不看報紙、不讀書的人，是野蠻人。」這句話從吳光峯口中說出來，是他用一生換來的信念。因為25歲那年，他右手被機器捲入留下殘疾，人生幾乎被宣判出局，找不到工作、沒有學歷，唯一能抓住的是報紙上的文字。

於是他一邊送報，一邊讀報，從世界局勢到人性哲學，他在街角、在茶館、在巷子裡，一點一滴拼出自己的知識版圖。

更瘋狂的是，他把賺來的錢全拿去買書，每月約70萬韓元的生活費，他只留20萬吃飯、餵狗，其餘幾乎全投入書本；當送報收入有50萬韓元時，他會直接拿一半買書，剩下的再拿去幫助鄰居。

韓媒《朝鮮日報》報導，多年下來，吳光峯家裡堆滿超過5000本書，從柏拉圖、亞里斯多德再到托爾斯泰，他全都讀過，巔峰時期甚至每天花上8小時閱讀，分時段讀哲學、隨筆和藝術與冥想。他說，「書讀越多，內心越飽，精神富有的人，就算窮，也不會真的窮。」

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