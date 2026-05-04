葛兆恩以歌甜告白《是真的喜歡你》 為他跳脫舒適圈 ：從不拒絕我

紀成澔（左起）、葛兆恩、夏和熙、楊翹碩攜手登台，打造專屬粉絲的甜蜜宇宙同樂會。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕BL直式影集《黑白原來是真的》、《我說愛你是真的》延伸打造的「相遇是真的FANCON」（粉絲演唱會），2日盛大舉行，現場座無虛席，粉絲自開場起便以熱烈尖叫與應援聲浪引爆全場。

夏和熙（左）被公認為團隊「最拚擔當」，全程投入排練，連服裝搭配都親自張羅；楊翹碩則首度參與大型舞台演出，坦言壓力爆表。（結果娛樂提供）

相遇是真的FANCON以「他們的遇見・我們的相遇」為主題揭開序幕，開場由夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔接連帶來韓文歌曲熱歌勁舞，一登場就火力全開，讓粉絲直呼「完全是演唱會規格」。為了這次演出，四人密集半個月進行高強度唱跳排練，全面升級舞台表現。其中，夏和熙更被公認是團隊裡的「最拚擔當」，不只全程投入練習，還主動盯大家練歌、動作細節、協調整體呈現，甚至服裝搭配都一手張羅，被笑虧「自帶製作人魂」，讓排練現場多了不少安心感與歡笑聲。

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為了呈現最佳狀態，夏和熙早在演出前一個月就啟動身材管理，他笑說：「這次很像在拚男團出道，每天都懷疑自己是不是接錯工作，但我們是用最高規格在準備，希望讓粉絲玩得開心、看得過癮。」楊翹碩則自曝：「一開始跟不上進度，壓力大到不行，還請舞蹈總監加課，很感謝幕後團隊的幫助與包容，今天結束終於可以安心睡覺了。」真實又帶點崩潰的分享逗笑全場。隨後兩人帶來充滿挑逗氛圍的雙人舞演出，互動張力十足，夏和熙更大方解放，秀出結實上半身，瞬間引爆現場尖叫聲。

葛兆恩（左）、紀成澔首度演唱新歌《是真的喜歡你》，歌名巧妙呼應劇中CP情感，甜度拉滿。（結果娛樂提供）

除了熱力四射的舞台演出，葛兆恩、紀成澔也首度帶來全新單曲《是真的喜歡你》，驚喜搶先曝光寵粉，旋律一出立刻掀起全場尖叫。葛兆恩透露，當初在眾多demo中一聽就鎖定這首歌，「一聽就覺得很適合他唱」，語氣滿是對紀成澔的了解與信任。紀成澔則甜回：「我也一聽就很喜歡，但真的超難唱。」坦言歌曲不僅音域高，還得邊唱邊跳，難度大幅提升，是一次「跳脫舒適圈」的突破，也讓成就感倍增。兩人從選歌到詮釋都緊扣彼此，歌曲名稱更巧妙呼應劇中CP情感，甜度直接拉滿、讓粉絲嗑到停不下來。

夏和熙（左）在「以嘴接紙」遊戲中勝負欲爆發，主動拉近楊翹碩完成挑戰，瞬間引爆全場尖叫。（結果娛樂提供）

兩人此次挑戰K-POP舞蹈，演出前頻繁相約排練，葛兆恩感性表示，回頭細想才發現紀成澔幾乎從不拒絕他的提議，「只要我想做的事，他都會盡量配合，真的很謝謝他對我的好」，連帶著聽音樂的口味也被「帶跑」，笑說：「我本來都聽老歌居多，現在播放清單整個變年輕。」紀成澔則透露，前陣子同時備戰偶像運動會與舞台演出，幾乎天天高強度訓練，苦笑直言「真的是體力活」，更自嘲不但沒變瘦，「反而練出一身肌肉」。兩人一來一往的互動自然流露默契與依賴感，也讓粉絲直呼「根本在發糖」，現場甜度持續飆升。

紀成澔（左二）、葛兆恩（右二）挑戰「以嘴接紙」遊戲關卡，CP默契十足掀起全場高潮。（結果娛樂提供）

現場遊戲環節特別設計「以嘴接紙」關卡，考驗兩對CP的近距離默契與臨場反應。一開始四人都信心滿滿，以為能輕鬆過關，卻接連失利，夏和熙勝負欲瞬間被點燃，毫不猶豫拉近距離，直接親上楊翹碩，將現場氣氛推向另一波高潮。活動尾聲，四位演員驚喜走下舞台、進入觀眾席互動唱跳，全場寵粉無極限。此外，活動也搶先公開泰國Vlog《泰好玩是真的》，首度曝光四人赴泰國拍攝實境的珍貴側拍畫面，從行程日常到私下互動點滴，讓粉絲搶先一窺最真實自然的幕後樣貌。

葛兆恩（右）與紀成澔（右二）重現觀眾票選第一的經典吻戲「中島吻」，夏和熙（左）、楊翹碩在一旁近距離觀摩。（結果娛樂提供）

實力派歌手朱宇青（中）驚喜現身獻唱力挺，左起為紀成澔、葛兆恩、夏和熙、楊翹碩。（結果娛樂提供）

從《黑白原來是真的》到《我說愛你是真的》，《是真的》系列一路陪伴觀眾走過不同階段的愛與成長，這次「相遇是真的FANCON」則像是在劇外開啟另一段「和粉絲一起完成的番外篇」。製作人葛兆恩表示：「我們一直很珍惜觀眾給我們的無限支持，《相遇是真的》不只是粉絲見面會，更是把大家一路陪伴的心意，實體化的一場相遇。」製作人兼導演蔡妃喬也提到，希望未來還有機會用不同形式繼續延伸《是真的》的故事宇宙，「只要大家還想看，我們就會努力讓更多相遇成真！」此外，《我說愛你是真的》番外篇彩蛋已於5月1日在OnReel App正式上架。

葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、楊翹碩與全場粉絲大合照。（結果娛樂提供）

葛兆恩（左三起）、紀成澔、夏和熙、楊翹碩以K-POP舞曲開場，嗨翻全場。（結果娛樂提供）

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