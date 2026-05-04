【5/4 - 5/10星座錦囊】水星叫你務實、冥王叫你清倉！6星座「錢包長眼」賺飽飽

這週「錢包長眼睛」，12星座誰在裝忙、誰在漏財一秒現形！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象迎來「務實」與「重整」的兩大轉折，儘管面對躁動不安的消息面席捲而來，仍有6個星座逆勢開掛，正、偏財運緊緊相隨！

星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，5/3水星進入金牛，大眾思維從幻想轉向利益評估，溝通講求實質數據，是談薪、理財的黃金期；隨著5/6冥王星於水瓶座逆行，象徵「校正回歸」啟動，之前過熱的科技神話、AI與網紅人際泡沫恐將面臨破滅，宇宙正強制清理無效的緩存檔案，提醒大眾與其死守過時垃圾，不如主動斷捨離，務實守住錢袋才是生存關鍵。

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♈ 牡羊座：戰神變財神，衝過頭會變「散財童子」！

．工作：衝勁十足，你這週就像裝了特斯拉的馬達，誰都追不上你。但記住，你是在上班不是在賽車，團隊合作很重要。一個人厲害叫「孤芳自賞」，整個部門厲害你才有獎金領。

．感情：單身的，去結帳或 ATM 領錢時多注意左右，桃花搞不好就在你排隊等收據時出現；有對象的，這週最浪漫的情話不是「我愛你」，而是拿出卡說「這筆我付」。

．財運：賺錢像呼吸一樣自然，但賠錢也像打噴嚏一樣突然。本週物慾高漲，看到什麼都想買，下手前請深呼吸三次，問問自己：這東西我買回去是真的要用，還是只是想無腦花錢？

．健康：注意頸部與後背的突發性痠痛，動作慢一點，你不是貓，落地不一定每次都帥。

．幸運色：辣椒紅、水泥灰

．幸運數字：9, 21, 45

．幸運地點：銀行

♉ 金牛座：本週你最紅，全宇宙都得聽你的！

．工作：水星就在你家，你說的話現在就是聖旨，提案隨便過。但注意：雖然你很有道理，但別擺出一副「我早就說過吧」的死魚臉，那樣會讓你贏了面子卻輸了人緣。

．感情：單身的，魅力就像剛出爐，香噴噴的麵包，走在路上都有人想聞；有對象的，別再糾結晚餐吃什麼了，直接帶人家去吃那間平時捨不得吃的名店，這週適合奢侈一下。

．財運：適合把家裡的舊帳、舊衣服清一清，搞不好會在某個遺忘已久的口袋摸到一千塊，那是宇宙給你的零用錢。

．健康：感覺下巴跟脖子重重的？那是因為你最近真的吃太好。本週請稍微跟澱粉保持距離。

．幸運色：奶油黃、薄荷綠

．幸運數字：5, 24, 33

．幸運地點：任何排隊排到天荒地老的名店

♊ 雙子座：安靜也是一種才華，閉嘴才是真理！

．工作：你的腦袋在休假，身體卻被迫在加班。別強求靈光乍現，這週適合做些不用動腦、重複性高的雜事。注意：隔牆有耳，別在茶水間吐槽老闆的領帶醜，他這週聽覺特別靈敏。

．感情：單身的，容易遇到「似曾相識」的對象，小心那是前任換了個帳號回來釣魚；有對象的，安安靜靜地陪著對方滑手機，有時候勝過千言萬語。

．財運：錢包破洞，不是掉錢就是買了一堆當時覺得有用、回家覺得是廢物的東西。建議把信用卡鎖在抽屜裡。

．健康：失眠是因為你想太多，不是因為咖啡。睡前把手機丟遠一點。

．幸運色：幻影銀、極簡黑

．幸運數字：2, 17, 50

．幸運地點：只有你一個人的浴室（那是你的避難所）

♋ 巨蟹座：懶惰的社交蝴蝶，別人的事不關你的事！

．工作：大家都找你幫忙，你是辦公室的土地公、萬事通。注意：別什麼爛差事都接，先把自己那份做完，再去當大好人，否則最後加班的是你，加薪的是別人。

．感情：單身的，朋友是你的最幕僚，別宅了，快出門去社交；有對象的，帶另一半去參加聚會，適度的放閃可以讓那些想挖牆腳的人知難而退。

．財運：社交稅很高，聚餐費、紅包噴不停。別心疼，這叫「投資人脈」，以後會回來的。

．健康：出門選對鞋子很重要，本週大腿和下肢容易水腫或疲勞。

．幸運色：月光白、香檳金

．幸運數字：7, 26, 38。

．幸運地點：越吵越熱鬧、接地氣的熱炒店

♌ 獅子座：閃開！讓專業的來！

．工作：聚光燈直接打在你臉上，高層長官都在看你表演。注意：越紅越要懂得低調（雖然我知道這對你來說很痛苦），小心被酸民在背後捅刀，記得要把功勞分一點給下屬。

．感情：單身的，桃花可能就在職場中，那個一直被你罵的後輩搞不好暗戀你很久了；有對象的，家裡不是辦公室，收起你那副「下指導棋」的氣勢。

．財運：有加薪或拿到大案子的預兆。但領到錢後別衝動去買名牌包，冷靜！你的存摺需要多一個零。

．健康：頸椎僵硬得像石頭，少滑一點手機，多抬頭看看天空。

．幸運色：皇家金、寶石藍

．幸運數字：6, 10, 29

．幸運地點：公司最頂層、視野最好的會議室

♍ 處女座：靈魂在遠方流浪，肉體在工作！

．工作：突然很想出國進修或乾脆辭職去流浪。本週適合沉澱思緒，不適合做重大決定。做錯決定的機率高達 80%，別被自己那種「自以為準」的第六感給騙了。

．感情：單身的，異國戀或跨領域的怪傑對你很有吸引力；有對象的，比起吃飯，這週更適合一起看部深度電影，聊聊哲學與人生。

．財運：適合研究投資理財工具，這週賺的是「知識財」，別急著進場當韭菜。

．健康：注意過敏問題，尤其是那些來路不明的保養品，別拿自己的臉開玩笑。

．幸運色：亞麻色、天空藍

．幸運數字：6, 22, 41

．幸運地點：充滿書卷氣、冷氣很強的精品書店

♎ 天秤座：心臟強一點，財庫就能厚一點！

．工作：涉及法律、合約、稅務的事情要看三遍以上。注意：雖然有神祕的貴人暗中幫你，但你要懂得把紅利分享出去，吃獨食會噎到。

．感情：單身的，這週桃花帶強電，小心電到人的同時也被燒傷；有對象的，信任是本週的關鍵字，別去翻人家手機，看到的下場通常很難收場。

．財運：偏財運強到連你自己都怕，中獎或分紅機率大。但你的破財點也很奇葩：為了醫美或撐場面而花大錢。

．健康：不要熬夜！熬夜會讓你內分泌失調，隔天起來腫得像麵包，免疫力會光速下降。

．幸運色：魅惑紫、曜石黑

．幸運數字：7, 19, 36

．幸運地點：隱密性極高的私人俱樂部或包廂

♏ 天蠍座：相愛容易相處難，談判桌上見真章！

．工作：你的對手這週火力全開，逼得你不得不進化。注意：談判時別太咄咄逼人，這週「柔情攻勢」比你直接拿槍出來更有用，以退為進才是高招。

．感情：單身的，桃花多到讓你煩，但點開看發現全是怪咖；有對象的，這週是「真心話大冒險」週，把話講清楚，要嘛抱得更緊，要嘛原地解散，不強求。

．財運：容易因為「別人的決定」而賺錢或賠錢，選對合作夥伴比你自己努力更重要。

．健康：腰痠背痛，那是因為你坐姿像一坨爛泥，快把背挺直。

．幸運色：櫻桃紅、孔雀綠

．幸運數字：4, 11, 27

．幸運地點：氣氛到位、燈光昏暗的精緻西餐廳。

♐ 射手座：忙到沒時間呼吸，更沒時間發瘋！

．工作：瑣碎的小事像雨點一樣打過來，你的腦袋快燒壞了。注意：越忙越要細心，別因為想趕快下班就漏掉電子郵件的附件，那會讓你明天花三倍時間補救。

．感情：單身的，在健身房或診所可能會有邂逅（雖然你當時可能滿頭大汗）；有對象的，幫對方洗個碗或倒垃圾，這比送花還要讓對方感動。

．財運：辛苦流汗換來的錢最踏實。別整天想著虛擬貨幣發橫財，那種機率不屬於這週的你，乖乖上班吧。

．健康：全身肌肉都在尖叫，去按個摩或泡個澡，那是你本週最值得的支出。

．幸運色：鮮草綠、大地棕

．幸運數字：3, 15, 30

．幸運地點：充滿香氣、能讓你放鬆的香氛專賣店

♑ 摩羯座：悶騷在體內，閃耀在外面！

．工作：創意爆棚，你的 Idea 會被大家瘋傳。注意：別太沉溺於被崇拜的感覺，記得回覆那些無聊但重要的行政郵件，別讓瑣事拖累你的天才。

．感情：單身的，這週你是人形發電機，走到哪電到哪，別浪費你的魅力；有對象的，找回初戀的感覺，別整天聊小孩或房貸，聊聊你們以前的荒唐事。

．財運：投資運不錯，憑直覺買小標的可能會中小獎。但小心為了「玩樂」或「面子」花掉太多薪水。

．健康：情緒太亢奮，心跳有點快，小心心悸或咖啡因過量。

．幸運色：珊瑚粉、土耳其藍

．幸運數字：11, 24, 48

．幸運地點：燈光美氣氛佳、能大聲釋放的 KTV

♒ 水瓶座：宇宙強制幫你「斷捨離」，別掙扎了！

．工作：冥王星在你家逆行，感覺全世界都在跟你唱反調？其實是宇宙在拷問你：「你真的想這樣混一輩子嗎？」。職場地位可能有變動，穩住，別亂發脾氣。

．感情：單身的，宅在家最安全，外面的桃花看起來都很像詐騙；有對象的，家裡的大小事讓你心煩，對長輩要有耐心，雖然他們有時候真的很煩。

．財運：容易在房子、裝修或是家庭成員身上花大錢，這筆錢躲不掉，就當是消災解厄。

．健康：腸胃不舒服是因為壓力太大、糾結太深，不是因為你沒吃飽，請試著放空。

．幸運色：冰晶藍、石墨黑

．幸運數字：2, 20, 37

．幸運地點：你的床，那是你唯一的避風港與充電站

♓ 雙魚座：講話有人聽，走路有人扶，運勢開掛！

．工作：你這週是溝通大師，連死人都能被你說到活過來點頭。注意：合約內容要看仔細，別被對方的甜言蜜語給呼弄過去，數字一定要對。

．感情：單身的，適合來場短途旅行，豔遇機率極高；有對象的，別再跟對方玩冷戰那套了，撒個嬌、賣個萌，什麼世界難題都能解決。

．財運：靠情報賺錢。多跟朋友聊天、喝咖啡，會聽到非常關鍵的投資消息。

．健康：喉嚨乾、呼吸道容易敏感，出門多帶件薄外套，別感冒了。

．幸運色：檸檬黃、紫丁香

．幸運數字：7, 18, 44

．幸運地點：正在移動的交通工具（捷運、高鐵，窗外風景是你的靈感來源）

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➤5/3 水星進金牛：從「畫大餅」變成「算熱量」

水星這顆「消息靈通的小白臉」終於不再亂噴那些不切實際的垃圾話，正式移駕到務實的金牛座。大家的腦迴路會從「我想環遊世界」瞬間切換成「機票一張多少？有沒有紅利折抵？」。溝通速度會變慢，因為每句話講出口前都要經過「利益評估」。

．應對指南：這段時間最適合去銀行談貸款、去菜市場殺價，或是跟老闆談薪水。記得帶數據報表去，這時期的金牛水星不吃夢想，只吃實實在在的數字。

．雷區：溝通會像撞到牆，如果你遇到死不認錯的人，別懷疑，他不是腦袋壞掉，他只是被金牛附身了。

➤5/6 冥王星在水瓶逆行：老大哥的「校正回歸」

冥王星是那種「不推倒重來就不舒服」的狠角色，而水瓶座代表的是科技、AI與群眾。過去幾個月那些瘋狂吹泡泡的科技神話、虛假的人際網紅泡沫，現在要開始「啪」一聲破滅了。

．生存法則：這是一場集體的大掃除。你可能會突然覺得「我加這麼多沒營養的群組幹嘛？」或是「這個AI工具真的有幫到我，還是只是在浪費我的電？」。

．心態調整：冥王逆行不可怕，可怕的是你還死抓著過時的垃圾不放。這不是世界末日，這是宇宙在強制幫你清理手機和心靈裡的「緩存檔案」。

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（註：請以上升星座為主、太陽星座為輔）

☆命理說法僅供參考☆

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