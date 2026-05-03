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娛樂 最新消息

王俐人裸露挨罵！男星狂讚「自由做自己」 被問SWAG邀請鬆口了

凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代音樂人KIRE凱爾今天為「Mark Gonzales 小天使」擔任一日店長，在舞台上不畏展現性張力的他，有「行走的春藥」之稱，聊到王俐人近來常因為裸露挨酸，凱爾公開支持王俐人，「我覺得那是一個很棒的事情，可以自由的做自己。」

凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）

凱爾曾在演出時穿上女性馬甲，大膽作風總招來批評，他透露最常被酸民罵「噁男」、「不三不四」，但他不會特別在意，至於穿搭時偏愛女性風格，他也說：「這是我對於服裝的理解，對我來說沒有什麼性別的分別，只有好看與不好看。」

凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）凱爾擔任一日店長。（Mark Gonzales小天使提供）

王俐人近期因登上SWAG爆紅，但也因此被罵翻，凱爾認為：「她一定有的困境，她要面對的事情，這是她的選擇。」自己若被SWAG邀請，也保持開放的態度，「要看我要表達的是什麼，對情慾的表達我都會有想要的畫面。」就像過去他曾拍攝穿女性內衣的影片，就是想傳達每個人都可以用自己的方式呈現自我。

此外，凱爾也鬆口有計劃推出個人寫真集，至於尺度是否會「三點全露」？他笑回：「有兩邊的就只露一邊。」充滿了想像空間。

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