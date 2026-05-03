中國男星有夠慘！嚴浩翔給爸1500萬還債 又被討4600萬填無底洞

嚴浩翔幫父親還債千萬，又被情勒要斷絕父子關係。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國偶像男團「時代少年團」的成員嚴浩翔家事鬧上檯面，傳出他的爸爸欠債，嚴浩翔已經給出340多萬（約台幣1574萬元）幫忙還債，結果爸爸還嫌不夠，又要1000多萬人民幣（約台幣4632萬元），否則就斷絕父子關係，實在有夠扯。

自稱是嚴浩翔母親的周瓊為兒子叫屈。（翻攝自微博）

近期自稱嚴浩翔的父母在微博隔空交火，媽媽周瓊今天（3日）開嗆前夫：「嚴軍，你摸著良心說，浩翔對你還不夠仁至義盡嗎？」周瓊透露，兒子這幾年不顧她的反對，堅持要匯錢給爸爸，陸陸續續匯了300多萬人民幣，也確實答應要幫助妹妹完成學業、每個月付贍養費。

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「讓你哪怕困難也能過得體面，他已經盡了他能盡的所有義務。可你呢？現在張開就要一千多萬，不給就發聲明脫離父子關係。」周瓊爆料，嚴軍的債務是與現在的家庭，據傳是第三任妻子這幾年投資所欠下的債務，跟嚴浩翔完全沒關係，「你別再拿父親的身分逼他填你的無底洞了，我堅決不同意！」

嚴浩翔的父親嚴軍坦言確實「父債子還」。（翻攝自微博）

同一天，嚴軍發出聲明，他坦言債務確實是他與喬娜（疑似為現任妻子）欠下的，但這些年給兒子、女兒的錢早就超過300萬人民幣了，且這些錢都是他與喬娜白手起家、打拚出來的，也確實問過如果爸爸出事、沒有能力時，是否能夠幫助妹妹完成學業，這也是他對嚴浩翔提出的唯一要求。

嚴軍表示，嚴浩翔確實借給他340萬人民幣（約台幣1574萬元），「那這些年，協議之外，我多給出來的幾百萬，又該怎麼算？」、「一筆一筆的生活費是誰在承擔？」這些話一出，網友立刻罵翻，「你跟兒子、女兒算這麼清？」、「叔叔，你要是真的為了你兒子好，你就別發了」、「關嚴浩翔什麼事啊」、「搞得兒女幫你還債是天經地義」。

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