深V炸場 Kep1er金采炫舞衣太猛 粉絲全看傻

金采炫還沒開始跳舞，九有粉絲看見她的深溝。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓限定女團「Kep1er」從選秀節目《Girls Planet 999》出道，約滿不解散，因此繼續以團體形式活動。昨（2）Kep1er在YouTube發布團員學芭蕾舞的影片，24歲主唱金采炫一出場，每個人都被她的爆乳深V舞衣驚呆。部分粉絲認為造型師未免也太過分，挑選了這麼暴露的舞衣，掀起網路話題。對此，金采炫連忙出面澄清，表示：舞衣是我親自選的。

學習芭蕾舞過程中有許多動作，讓金采炫胸前風光更吸引人。（翻攝自YouTube）

金采炫沒想到自己深V的舞衣會引起討論，眼見造型師在網路遭炎上，她出面道歉表示自己也嚇了一大跳，沒想到掀起粉絲不滿，下次她選擇服裝會更重視不要過度裸露。

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昨天發布的挑戰芭蕾舞影片，隊長崔有真和成員沈小婷穿著粉紅色和黑色的舞衣，都把身體包緊緊。金采炫的深V舞衣在其中格外顯眼，她什麼都不做就已經露出深溝，學習芭蕾舞時，還有不少下腰、舉手等動作，粉絲都替金采炫捏把冷汗，擔心她不小心露點。

金采炫眼看造型師在網路上被罵到不行，趕緊出面澄清舞衣是自己選的。（翻攝自YouTube）

金采炫親自出面澄清：「那套衣服是我挑選的，因為芭蕾舞給人感覺是粉紅色，所以我就想穿漂亮的衣服」，她以為自己的選擇大家會喜歡，沒想到更多的是擔心，話題不斷炎上讓她相當擔心，連忙道歉表示以後會好好調整。金采炫也請大家不要指責造型師，再度強調衣服是自己挑選的。

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