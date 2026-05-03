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娛樂 音樂

塞爆北流！冰球催情「4女模」現身 火辣畫面全曝光

冰球粉絲塞爆北流。（何樂音樂提供）冰球粉絲塞爆北流。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，成軍邁入13年首登北流開唱，「我很抱歉」演唱會首日演出成功征服樂迷，表演完第一場，4人心情竟默契一致都是：「我很平靜！」盡情享受舞台上氛圍與情緒流動，只想好好睡一覺。

今晚挾著好口碑續唱第二晚，從大小舞台、音樂祭到站上這指標性場館，冰球特別把一樓特區打造成搖滾區站位，聽團仔們滿滿聚集，用最近距離的方式聆聽冰球最Live的本格音樂魅力，他們也用屬於直男的真性情，毫無保留地演出、賣力飆唱26首好歌。

冰球成團13年，終於站上北流。（何樂音樂提供）冰球成團13年，終於站上北流。（何樂音樂提供）

一連兩晚演出需要體力與備戰，演出前要如何紓壓？王表示：「演出當天一定要洗個熱水澡！」可以讓心情放鬆；士捷的手腳都有舊傷，持續進行針灸治療；Nelson得曬到太陽，讓自己的身體「開機」；鍵盤手蒙身為樂團的浮誇系擔當，自嘲平常都是團內衝很快的人，這次大型演出在走位、舞台機關有很多事情要記，給自己功課是「收斂」一點。

主唱王一開場就熱唱舞曲《Dumplings》為今晚揭幕，王跟蒙大跳餃子舞，看著小可愛（粉絲名）熱烈尖叫，王開心表示：「今天好累喔！今天是不是也坐滿，一樓朋友站著！二樓朋友、三樓朋友！讚！這是我們成團以來規模最大的演出，謝謝大家來參與，是我們的榮幸！『我很抱歉』這班情慾列車我們往深處開。」

冰球與女模互動，掀起高潮。（何樂音樂提供）冰球與女模互動，掀起高潮。（何樂音樂提供）

演出四大段主題從催情、熱戀、暈船負罪到釋然去愛；當演唱到《在2103公里之間》與《世紀末寂寞》這2首歌時，台上突然出現特別嘉賓：4尊假女模來搭襯互動，象徵「2103女團 」加入冰球大舞廳，讓現場嗨翻。

冰球與女模互動，掀起高潮。（何樂音樂提供）冰球與女模互動，掀起高潮。（何樂音樂提供）

回憶起首次專場，冰球團員都歷歷在目，當初台下觀眾不到10個人，走過10多年的樂團歲月，冰球樂團成為可以站上北流的樂團，士捷心中十分有感觸，告白粉絲：「如果今晚的相遇純屬意外，只是一場邂逅，就讓我們攜手，一起把握，好嗎？」全場小可愛用尖叫聲回應。

團員們中場換上第二套「不在乎午夜復古黑皮勁裝」後，接連獻唱《醉後喜歡我》、《說愛我吧》、《不在乎》、《讓我餘生只為你唱情歌》令人陶醉，在滿場安可催促聲中，4人再度登場，首先感謝粉絲們這一路以來的支持，也相約下次演出相見，最後以夯曲《能不能和我留在台北（陪我幾天）》畫下完美句點。演出滿檔的他們，接下來將移師香港舉辦專場、到大阪音樂節繼續演出。

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