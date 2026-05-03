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吳彥祖愛妻宣布復出 47歲零修圖近照曝光

吳彥祖、Lisa S.年輕時皆十分青澀。（翻攝自吳彥祖IG）吳彥祖、Lisa S.年輕時皆十分青澀。（翻攝自吳彥祖IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳彥祖與混血名模Lisa S.結婚16年，現年47歲的Lisa S.日前透過社群平台宣布於時尚圈復出，她身穿深色服裝，露出飽滿的額頭，臉上的細紋自然浮現，反而更顯大方自信，更是被網友大讚超美。

Lisa S.進駐小紅書，狀態相當好。（翻攝自小紅書）Lisa S.進駐小紅書，狀態相當好。（翻攝自小紅書）

吳彥祖最近在香港忙於主演電影《寒戰1994》的宣傳活動，而Lisa S.則發布影片向大家打招呼，回憶起在多年之前離開中國，回到美國照顧家人，承擔起家庭的責任、撫養照顧女兒，她也給予老公支持，閒暇時間也投入於馬術訓練。

如今她覺得是時候要重返時尚圈了，「作為我這個年紀的女性，很多事情都變得很不一樣，這會是一段旅程，我非常高興你們能和我一起踏上這段旅程。」該篇文一出，引發網友熱烈，吳彥祖也特別留言，為妻子應援。

Lisa S.與吳彥祖結婚16年，女兒都已經13歲了。（翻攝自小紅書）Lisa S.與吳彥祖結婚16年，女兒都已經13歲了。（翻攝自小紅書）

Lisa S.在2010年與吳彥祖結婚之後，從T台走入家庭，專心相夫教子，如今女兒已經13歲，夫妻倆也稍微將心思放回工作。至於吳彥祖先前也進駐社群平台，開啟「阿祖帶你學口語」，開啟線上美語課程，教導日常生活用語或者電影對話，他先前受訪，也不排除將大家電影《寒戰1994》的台詞，且也獲得導演梁樂民的授權。

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