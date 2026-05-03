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娛樂 日韓

47歲濱崎步肌肉炸出來！網驚天后身材太誇張

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天后濱崎步日前在IG更新貼文，其中一張展現鍛鍊有成的身體線條，引發粉絲瘋狂關注。

濱崎步展開巡演，不忘勤加運動維持體力。（翻攝自IG）濱崎步展開巡演，不忘勤加運動維持體力。（翻攝自IG）

濱崎步自4月8日起展開全國巡演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」，分享了在兵庫縣演出的情況，還有多張與到場藝人的合照。

最引人注目的，是與中山翔二（なかやまきんに君）的一張照片，只見他擺出展現招牌二頭肌的姿勢，濱崎步也不甘示弱，在一旁秀出自己的肌肉線條。雖然比起對方仍略遜一籌，但她手臂微微隆起的肌肉仍讓網友驚呼不已。

濱崎步（左）被網友發現肌肉線條明顯，毅力驚人，右為中山翔二。（翻攝自IG）濱崎步（左）被網友發現肌肉線條明顯，毅力驚人，右為中山翔二。（翻攝自IG）

網友見到紛紛表示「這肌肉太狂了吧」、「完全不像47歲」、「這身材真的太誇張」，甚至連她本人都傻眼，還發文笑說：「居然被稱讚肌肉了。」

現年47歲、育有兩個孩子的濱崎步，其實對於身材管理投入相當大的心力；她曾在一場公開活動中透露，每天都會多少做些運動，也會多喝水，「因為太喜歡皮拉提斯，乾脆在家打造了專屬工作室，每天早上一定會在那裡訓練」。另外，她也常在IG公開健身過程，能看出嚴格自律的訓練。

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