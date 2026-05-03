富二代形象崩塌父子撕破臉 時代少年成員母怒喊法庭見

時代少年團成員嚴浩翔負二代形象崩塌，又遭父親喊斷絕關係。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男團「時代少年團」成員嚴浩翔，近日不但富二代形象崩塌，爸爸嚴軍還發文控訴嚴浩翔對他的債務問題不管不問，指責他無情無義，要斷絕父子關係。嚴浩翔媽媽周瓊出面替兒子叫屈，隔空喊話要嚴軍摸著良心，更指自己和嚴軍離婚後，嚴軍再婚，債務是跟現在的家庭積欠的，和嚴浩翔一點關係也沒有。

嚴浩翔母親出面，強硬表示不會再給嚴軍錢。（翻攝自IG）

周瓊說：「這些年他（嚴浩翔）不顧我的反對，堅持匯錢給你，陸陸續續給了你300多萬（約新台幣1400萬元），早就答應你要資助妹妹國外完成學業，也承諾每個月贍養你，可你呢？張口就要1000多萬（約新台幣2.3億元），不給就發聲明脫離父子關係」。

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嚴浩翔和父親嚴軍的短訊往來，回應簡短。（翻攝自IG）

周瓊認為嚴浩翔已經盡了所有義務，嚴軍還以爸爸身分不斷對他進行情緒勒索，還逼迫嚴浩翔去填他的財務黑洞。周瓊憤怒說：「我堅決不同意，法庭見吧」表明不會讓嚴浩翔再給錢的立場。

嚴軍發出自己和嚴浩翔過去傳訊息的內容，其中不乏說自己破產、一無所有、恐有牢獄之災，嚴浩翔則簡短回覆。

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