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娛樂 歐美

45歲逆齡迎第二春！潔西卡艾芭戀鮮肉「每天都是禮物」

潔西卡艾芭（右）和丹尼拉米瑞茲十分甜蜜，兩人戀愛感十足。（翻攝自IG）潔西卡艾芭（右）和丹尼拉米瑞茲十分甜蜜，兩人戀愛感十足。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢再現「分手不撕破臉、各自精彩」的戀愛劇本！45歲的潔西卡艾芭（Jessica Alba）離婚1年多，公開認愛小12歲男星丹尼拉米瑞茲（Danny Ramirez），兩人不只甜蜜放閃，還直接在生日派對上親到全場看傻。

據外媒《每日郵報》報導，潔西卡艾芭特地飛到男友家鄉邁阿密慶生，兩人現身當地名店約會，全程零遮掩、親密互動超大方，從貼臉到親吻樣樣來，完全無視旁人目光；男友更在社群曬出親吻照高調示愛，潔西卡也甜回「每天都是禮物」，戀愛氛圍濃到不行。

更戲劇的是，這場「離婚後的人生新篇章」還不只她一人開啟。前夫凱許華倫（Cash Warren）同樣火速投入新戀情，對象還小了整整21歲，雙方不但沒有交惡，甚至被爆「互相支持對方談戀愛」。

潔西卡艾芭（右）離婚後和小12歲新歡丹尼拉米瑞茲感情甜蜜。（翻攝自IG）潔西卡艾芭（右）離婚後和小12歲新歡丹尼拉米瑞茲感情甜蜜。（翻攝自IG）

回顧潔西卡艾芭過去婚姻，她曾坦言熱戀期過後容易變成「室友關係」，如今轉身投入新戀情，整個人狀態回春、笑容更甜，凍齡外貌再度成為焦點。

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