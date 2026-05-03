GD開唱變格鬥場 粉絲台下互毆 扯髮踹人全被拍

台下大打出手，台上GD正在表演《POWER》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「K-SPARK」拼盤演唱會昨（2）在澳門登場，人氣女團KISS OF LIFE、KiiiKiii之外，大家瘋狂敲碗的天團BIGBANG隊長「GD」權志龍與隊友大聲分別登台演出。沒想到台上唱得暢快淋漓，台下也打得火爆激烈，現場秩序混亂，簡直就是鬥獸場。

澳門K-SPARK演唱會台下觀眾扭打。（翻攝自微博）

這場拼盤演唱會吸引近3萬名粉絲，當晚從入場就不斷出現問題，女團KiiiKiii開場時，有大批觀眾尚未進場。演出時，大批粉絲為了近距離接觸自己心愛的偶像，竟無視規定胡亂搬動椅子，形成上百人集體「自動前進」導致後方觀眾視線受阻，只好直接踩在椅子上觀看，現場場面混亂。

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台下觀眾互相拉扯頭髮，拳腳相向。（翻攝自微博）

GD上台之後，台下竟直接進入肢體衝突。GD在舞台上高唱《POWER》時，台下幾名女粉絲爆發激烈扭打，彼此扯頭髮、推擠、拳打腳踢，尖叫聲不斷。事後影片在網路曝光，原來是當時有團體唱嗨了要求大家站起來聽歌，但表演結束之後，觀眾卻沒有坐下，因此擋住後方視線。不少粉絲經過進場的混亂早就沒了耐心，在彼此情緒都很差的狀況下，扭打成一團。

「K-SPARK」拼盤演唱會澳門場，GD上台表演時，台下起肢體衝突。（翻攝自IG）

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