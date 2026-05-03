誰說台灣沒女團？HUR+霸氣登紐約時代廣場 超強實力連銀赫都跪了

HUR+攻上紐約時代廣場。（AOA星鏈艾歐亞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團HUR+躍上國際舞台，繼張惠妹、魏如萱、A-Lin、蔡依林等華語女歌手之後，成為華語女團首度獲選擔任Spotify EQUAL大使第一人，更登上美國紐約時代廣場巨幕看板，寫下台灣女團全新里程碑。

HUR+攻上紐約時代廣場。（AOA星鏈艾歐亞提供）

此次HUR+身影登上紐約時代廣場近25層樓高、面積達1081平方公尺的巨型LED螢幕，象徵台灣女團站上世界舞台，讓粉絲嗨炸直呼「台灣之光！太驕傲了！」日前HUR+上《宇宙啦啦隊》，精彩舞台讓主持人銀赫90度鞠躬，脫口而出「我感覺自己是跪著看完的」，也在社群掀起熱議。

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HUR+成Spotify EQUAL大使華語女團第一人。（AOA星鏈艾歐亞提供）

HUR+自選秀節目出身，最初由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇六位成員組成HUR，後續參與《未來少女 NEXT GIRLZ》，加入佟凱玲、林詩雅、香蘭三位新成員，正式升級為九人編制。

HUR+ 九人編制。席子淇（後排左起）、連穎、利善榛、裴頡、佟凱玲；C.Holly（前排左起）、林詩雅、香蘭、巴倫月。（AOA星鏈艾歐亞提供）

除了團體聲勢持續攀升，成員個人發展同樣火熱。連穎推出個人Solo EP《EZ》，發片簽售會現場擠爆；隊長利善榛推出個人EP，兩人通告滿檔，成為團內最忙碌代表。

HUR+日前更登上泰國偶像祭舞台，在曼谷與來自各國的女團同台競技，4月25日登上「IC45 Birthday Stage 2026 : April」，於水門市場的Lot of Live開唱；隔日的「You’re My Safe Zone」則於Ratchada鬧區登場，連續兩天火力全開展現舞台魅力。

此次泰國行程可說是「地獄級緊湊」，三天兩夜幾乎零休息。第一天抵達即演出、第二天整日滿檔、第三天一早即返台，幾乎沒有觀光時間。但女孩們依舊化身時間管理大師，把握每一個空檔衝刺夜市、泰式按摩與藥妝採買，行程塞好塞滿。

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