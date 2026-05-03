隋棠、温昇豪再合體 實境節目《少年偵探誕生》台南開鏡

犯罪調查類戲劇實境節目《少年偵探誕生》在台南盛大舉辦開鏡。（灰人文化提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕犯罪調查類戲劇實境節目《少年偵探誕生》在台南盛大舉辦開鏡，首創「明星×律師×少年偵探」組合，由隋棠與温昇豪、王彩樺、江宏傑、路昀熙組成超狂主持陣容，5人齊聲表示：「我們是邊拍邊學習，我們跟觀眾一樣都不是專業的法律人士，在扮演這個角色的過程當中，也在科普我們法律常識，藉由我們這個載體，讓觀眾可以更了解遇到事件時，可以用什麼法律來保護你自己。」

隋棠化身為美麗檢察官「隋檢」。（灰人文化提供）

隋棠這回化身為美麗檢察官「隋檢」，對於這樣的全新挑戰，她期待著:「我們是實境結合類戲劇，大家會看到隋棠試圖在扮演好檢察官的這個角色，觀眾會跟著我們一起去經歷很多現實生活很容易會遇到的社會陷阱。」更強調:「節目宗旨是希望社會氛圍讓小朋友可以從小就有法治的觀念，讓小朋友看到我們這些大人在碰到案件時，其實我們有時候也不知道該怎麼辦，但我們會一起帶著小偵探去解決。」

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温昇豪角色是資深警察。（灰人文化提供）

温昇豪角色是資深警察，進一步說明:「這節目把類戲劇跟實境節目真人秀做結合，讓觀眾科普當你遇到事件要怎麼面對，它絕對不是硬梆梆、冷冰冰的法律條文，也不是生澀難懂的法律事件，希望藉由我們輕鬆有趣的方式，讓大家了解法律就在你的生活當中。」

小傑扮演年輕警察，也認同節目宗旨:「這個題材是很棒的!也很貼近社會，我們邊做邊學習，很多案件其實正在發生，帶著觀眾一起去探討這些事情，讓更多人知道法律案件是大家都要學習的、怎樣樣保護自己。」

江宏傑扮演年輕警察。（灰人文化提供）

王彩樺自封是可愛的志工阿姨，協助蒐集情報，活力滿滿地說:「需要我的地方，我都會出現，會去探聽消息、喬裝打扮，需要很多角色扮演、還要去打掃辦公室，我超級忙。」這次與女兒路昀熙是第三度在綜藝節目搭檔，問及是否會覺得膩？王彩樺先直呼:「怎麼了嗎！」熙熙在旁趕緊切割媽媽：「這次是跟在律師身邊擔任助理，一起學習法律知識。」下一秒跟嘴甜祝福前輩們:「大家辦案加油！」

節目歷經八年的想法、兩年積極籌備，本節目由製片人陳苡銜、灰人文化傳媒、四葉國際餐旅集團共同出品與製作，節目更獲得文化部影視及流行音樂產業局支持，並集結多家在地企業共同投入，成為一項由台南在地力量共同推動的文化影視計畫。小傑稱讚:「台南不只是體育強而已，從現在開始法治教育也會越來越厲害，讓台灣 世界看到，我們一起加油!」王彩樺也力推:「從台南這個幸福城市出發，讓所有人看到，學習到更多法律知識，保護到自己、家人、朋友。」

節目總策劃人身兼總導演紀倪君直言：「我們不是在破案，而是在讓觀眾看見，自己會做出什麼選擇。」隋棠再度呼籲:「從前置到開拍 一直聽到身邊專業法律顧問，提到一句話，法律是用來保護懂它的人，很希望大家都可以學習到更多的法律知識來保護自己。」從蒐證、推理到法庭攻防，帶觀眾走進每一個人都可能面對的「決定現場」。温昇豪期許著:「希望觀眾跟我們一起學習，因為我們也是法律的素人、一張白紙，跟著我們一起從角色裡面抽絲剝繭，慢慢了解到怎麼用法律保護你自己。」

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