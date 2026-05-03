出道前2個月消失 日籍練習生MV拍完才人間蒸發 公司怒喊告

南韓演藝圈驚爆練習生人間蒸發事件，示意圖與本新聞無關。（資料照，記者洪定宏攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演藝圈驚爆練習生人間蒸發事件，一名即將以男團身分出道的日籍練習生A，出道前夕突然上演失蹤記，公司緊急提告詐欺，目前警方已介入調查。

根據韓媒報導首爾永登浦警察署接獲經紀公司報案，日籍練習生A依詐欺嫌疑立案，並禁止出境，警方研判A目前仍在南韓境內，持續調查行蹤。

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A原本是6人男團成員之一，距離正式出道僅剩2個月，去年12月卻突然留下「信任關係破裂」之後就消失無蹤。當時團體連MV都拍好了，錄音工作也完成，甚至都已經對外公開成員，所有工作都就位，但A卻臨時失聯，只好以5人體制出道。

目前日籍練習生已被禁止出境。示意圖與本新聞無關。（資料照，記者劉信德攝）

A在簽下專屬合約時，疑似同時隸屬另一間公司，經紀公司認為涉及「雙重合約」問題，才採取法律行動。公司也指出，A過去也曾利用類似手法，在其他公司上演失蹤記，同樣在獲得投資與資源後，選擇在正式活動前抽身。

此事件造成公司約5743萬韓圜（約新台幣130萬元）損失，其中包含訓練費、歌曲製作、編舞、錄音、MV拍攝、住宿與伙食，對中小型經紀公司來說，算是不小的損失。

隨著K-POP全球化發展，外籍練習生比例提高，相關合約與糾紛宜應有更明確管理，免得造成中小型公司困擾；考量法律成本過高，應避免此類問題反覆發生。

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