草蜢40週年合體歌神秒變迷弟 張學友「戴眼鏡」登台真相曝光

張學友擔任草蜢演唱會嘉賓。（翻攝自小紅書）

〔記者張釔泠／綜合報導〕草蜢「THREE IN LOVE」演唱會昨（2日）晚在香港紅館舉行第6場演出，「歌神」張學友驚喜登台，他們合唱張學友的經典曲《你是我今生唯一傳奇》時，草蜢瞬間變成迷弟，甚至坐在地上聽他唱歌、搖手歡呼，畫面動人。

張學友唱歌時，草蜢變成迷弟。（翻攝自小紅書）

蔡一智表示張學友曾擔任草蜢25週年演唱會嘉賓，40週年再同台別具意義，接著打趣：「因為我們的師傅（梅艷芳）走了之後，我真的視學友為一個長輩，有什麼事都會去問他。」張學友一臉無奈，台下不禁爆出笑聲。

請繼續往下閱讀...

張學友唱歌時，草蜢變成迷弟。（翻攝自小紅書）

張學友也笑說，原本不想戴眼鏡上台，但在後台問了人，「他們說草蜢像吃了防腐劑，你最好戴上眼鏡，可以遮下皺紋啊、遮下眼袋啊，看上去和他們襯一點。」

張學友現身掀起高潮。（翻攝自小紅書）

草蜢坦言張學友在他們的心中有崇高的地位，接著送上「學友兄你是我們唯一傳奇」紅色錦旗，張學友開心把錦旗收好，表示回去再掛起來，但他爆料自己的睡房不能掛東西，「要申請的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法