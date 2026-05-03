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娛樂 最新消息

黃沐妍倒數3天當媽 感性告白惹淚

黃沐妍（左）先前挺著孕肚跑馬拉松引起外界批評。（翻攝自臉書）黃沐妍（左）先前挺著孕肚跑馬拉松引起外界批評。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小豬」黃沐妍去年10月中旬登記結婚，同年11月宣布懷孕升格當媽媽。近日黃沐妍頂著孕肚跑馬拉松，掀起網友熱烈討論。今（3）日她趁著母親節前夕在社群發文，記錄自己卸貨前的心情。

黃沐妍興奮說：「再3天，肚子的重量，真的越來越有感！謝謝錢錢願意，陪著媽媽紀錄每個我們的時刻。」原來是黃沐妍卸貨在即，忍不住和腹中兒子分享心情。

黃沐妍在母親節前夕發文，分享成為人母的喜悅。（翻攝自IG）黃沐妍在母親節前夕發文，分享成為人母的喜悅。（翻攝自IG）

黃沐妍透露，自己去和西塔（靈性療癒）老師「聊聊」，才發現是兒子選擇了她，讓她完成當媽媽的夢想以及其他挑戰。她感性說：「每個孩子的性格，再肚子裡面就會有感」，更開心說，兒子錢錢喜歡什麼，就會讓她舒服的去完成；不喜歡什麼，也會在身體裡默默的抗議。

黃沐妍說自己還有3天就要卸貨。（翻攝自臉書）黃沐妍說自己還有3天就要卸貨。（翻攝自臉書）

想到這兒，黃沐妍不禁讚嘆生命的奇妙，她說：「敬所有母親，儘管身體任何狀態，不一定是我可以Hold住的，同時這一切的不可思議。我太愛了。」網友也在文章底下留言，希望黃沐妍生產順利，更期待錢錢的到來。

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