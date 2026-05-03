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娛樂 日韓

Lucas退SM後開外掛 IG訂閱狂吸358萬 網酸比偶像還好賺

南韓男團「NCT」前成員「Lucas」黃旭熙開IG訂閱吸金。（翻攝自IG）南韓男團「NCT」前成員「Lucas」黃旭熙開IG訂閱吸金。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是南韓男團「NCT」成員的27歲香港男星「Lucas」黃旭熙，遭女粉控訴劈腿、吃軟飯等桃色糾紛，人氣大傷，一度低調行事。日前他宣布與前東家「SM娛樂」結束8年合約，以自由身重啟演藝生涯。網友也發現他跟王俐人一樣開啟IG訂閱功能，目前光靠IG訂閱，每月就有358萬台幣進帳。

Lucas和老東家SM結束約後，一度低調。（翻攝自IG）Lucas和老東家SM結束約後，一度低調。（翻攝自IG）

Lucas被多名粉絲控訴同時與她們交往，還將她們當成人體ATM，人氣及形象都受到重挫。他和先前登上成人平台SWAG的王俐人一樣，開啟IG訂閱功能，目前王俐人訂閱人次破4千人；Lucas吸金能力更強，他憑著在NCT的人氣，訂閱人數高達近8千人。

Lucas爆出桃色糾紛，目前IG訂閱人數達7966人，月收入358萬元。（翻攝自IG）Lucas爆出桃色糾紛，目前IG訂閱人數達7966人，月收入358萬元。（翻攝自IG）

Lucas訂閱者專屬內容是每個月有一條Reel、一篇發文，他每個月發2篇動態就能輕鬆入帳358萬元收入，網友酸諷：「比泡泡（韓國平台）還好賺」、「粉絲醒醒吧」。

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