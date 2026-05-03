楊繡惠來真的！當眾強吻胡瓜 全場尖叫「驚天一吻」曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》日前移師屏東潮州「玉勅尊王宮」，邀來國寶級「明華園戲劇總團」展現國際級歌仔戲身段，現場更上演一場超失控的加戲戲碼，楊繡惠在對戲過程中疑似「入戲過深」，竟當眾對著綜藝天王胡瓜猛然強吻，突如其來的舉動嚇得胡瓜當場傻眼，全場氣氛瞬間炸裂。

《綜藝大集合》到屏東潮州「玉勅尊王宮」。（民視提供）

由於潮州是明華園總團所在地，胡瓜看著團員精湛演出心癢難耐，準備上場挑戰歌仔戲身段。沒想到楊繡惠突然跳出來攔截，強行要求擔任女主角，面對胡瓜一臉嫌棄，她霸氣回嗆：「你有什麼好嫌棄我的？我楊紫瓊欸！」

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隨後兩人展開即興對戲，楊繡惠竟趁勢衝上前「突襲」親了胡瓜一口，這驚天一吻讓現場掌聲與尖叫聲幾乎掀翻廟埕，胡瓜一臉茫然的表情更成為全場最大笑點。

楊繡惠自封楊紫瓊，入戲過深強吻胡瓜。（民視提供）

除了感情戲失控，遊戲環節也充滿考驗。胡瓜特別設計「歌仔戲破氣球」考驗身段，藝人隊派出楊繡惠與江振愷應戰。江振愷展現驚人體力，先是以「騎馬姿勢」揹起楊繡惠連破兩球，接著再換成「公主抱」以及「高舉終結一擊」完成挑戰。一連串高強度動作讓楊繡惠體力透支，結束後上氣不接下氣地直呼：「快吐了！」

楊繡惠入戲太深嘟嘴突襲。（民視提供）

輪到胡瓜與宜芳上場時，戲曲背景出身的宜芳直接秀出「腿抬至頭頂」的軟功，胡瓜則趁隙刺破氣球。沒想到在挑戰第二顆球時，宜芳竟直接壓住胡瓜的頭借力，兩人姿勢既狼狽又滑稽。

最後一關，全場藝人更是豁出去，合力搭起「人肉樓梯」護送胡瓜登頂刺破最後一顆氣球，這個「詭異又爆笑」的結尾姿勢讓現場民眾笑到流淚，也讓這趟潮州之行在熱鬧與紅包獎金中圓滿落幕。

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