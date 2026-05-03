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娛樂 日韓

從少女到66歲全包 戶田惠梨香自曝差點辭演 真相震撼曝光

37歲日本女星戶田惠梨香新作《地獄占星師》角色年齡跨度60歲。（翻攝自X）37歲日本女星戶田惠梨香新作《地獄占星師》角色年齡跨度60歲。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕37歲日本女星戶田惠梨香新作《地獄占星師》全劇共9集4月27日已於Netflix上架，順利成為熱烈討論的熱播劇。對戶田惠梨香來說，要飾演知名占卜師細木數子，且要一路從17歲演到66歲，不但極度考驗演技，每次上妝更需要花費超過3小時。

戶田惠梨香坦言，在拍攝過程當中常會遇到一天內有不同年齡段的戲份，她必須快速切換非常考驗演技。（翻攝自X）戶田惠梨香坦言，在拍攝過程當中常會遇到一天內有不同年齡段的戲份，她必須快速切換非常考驗演技。（翻攝自X）

戶田惠梨香演出的《地獄占星師》改編自真人故事，原型為日本話題性十足的占卜師細木數子，戶田惠梨香坦言，在拍攝過程當中常會遇到一天內有不同年齡段的戲份，她必須快速切換角色心態、狀況，甚至有時候上一場戲演40多歲的角色，下一場又要回到少女時代。

首次挑戰演出高齡角色的戶田惠梨香坦言，自己一度猶豫要不要接下這個角色，甚至還問過製作單位是否有更適合人選，不過，當她讀完劇本，決定用自己的方式演出「屬於戶田惠梨香的細木數子」。

從少女到66歲全包 戶田惠梨香自曝差點辭演 真相震撼曝光讀完劇本，戶田惠梨香決定接下挑戰，演出屬於自己的細木數子。
（翻攝自X）

戶田惠梨香也坦言，雖然自己飾演的角色是日本話題性十足的人物，不過她自己過去卻對這號人物不熟悉，直到接觸劇本後，才走進這位傳奇占星師的內心。

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