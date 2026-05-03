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鮮肉兒子一招「轉頭殺」！孫德榮被制伏喊：現在全聽他的

孫德榮與26歲鮮肉兒子首次合體露面。（記者王文麟攝）孫德榮與26歲鮮肉兒子首次合體露面。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮驚傳中風，今日（3日）他坐著輪椅請假出院，與正式入籍的26歲養子唯哲首度合體露面。父子倆開啟「鬥嘴模式」，笑稱多了這個兒子後，自己在台北大豪宅裡竟然「變得沒地位」，不僅看電視要降低音量，甚至為了怕吵到兒子念書，連近在咫尺的廁所都不敢去。

孫德榮多了天使兒子，難藏喜悅揪唯哲比愛心。（記者王文麟攝）孫德榮多了天使兒子，難藏喜悅揪唯哲比愛心。（記者王文麟攝）

唯哲原本是職業軍人，退伍後無私照顧行動不便的他，目前維持週一至週五同住、週末回家的模式。孫德榮提到兩人的同居生活，忍不住抱怨自己變成「小媳婦」，因為阿哲處女座的嚴謹性格，凡事都要按部就班。

孫德榮與唯哲現場示範轉頭殺。（記者王文麟攝）孫德榮與唯哲現場示範轉頭殺。（記者王文麟攝）

孫德榮笑說，唯哲為了準備保險執照，原本要去圖書館，但怕他偷溜出門，乾脆改在客廳念書，「我家這麼大，結果我在房間要把門關起來看電視，聲音弄到最小，怕吵到他。連離我比較近的廁所我都不敢去，怕開門打擾他。」甚至兩人一起吃飯都要等阿哲忙到晚上9點半，宵夜當正餐吃，讓自嘲個性像「射手座」一樣急躁的孫總直呼：「我好佩服全天下的父母，有的時候真的不知道這麼難搞！」

孫德榮與26歲鮮肉兒子首次合體露面。（記者王文麟攝）孫德榮與26歲鮮肉兒子首次合體露面。（記者王文麟攝）

談起兩人的緣分，孫總表示阿哲是他的鐵粉，後來一切都是緣分，本以為要孤獨過一生，「沒想到老天給了我一個天使」。他看中阿哲有「成功的因子」，鼓勵就讀財經背景的他從事保險業，甚至開玩笑說阿哲長了1張「騙人的臉」，很容易讓人相信。

孫德榮還笑說入院期間，唯哲播當紅《逐玉》給他看，一次分心被發現，唯哲當場霸氣把孫總的頭轉過來，還現場示範一次。孫德榮雖然嘴上喊著「他是老大啦」，但眼神中充滿老來得子的喜悅。目前孫總已答應兒子與醫療團隊，今日下午4點前一定會乖乖回醫院報到。面對接下來的治療計劃，孫總展現難得的溫順，直言：「這一次我會乖乖聽話。」但也忍不住小聲抱怨醫囑要求飲食清淡「有一點難做到」，大老真性情展露無遺。

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