戶田惠梨香黑化封神 《地獄占星師》演繹最狂占卜師上架直衝第3名

國民女神戶田惠梨香在《地獄占星師》完美演繹日本知名命理師細木數子。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本「國民女神」戶田惠梨香再度挑戰自我，4月27日在Netflix上架的日劇《地獄占星師》（地獄に堕ちるわよ）該劇改編自日本傳奇命理師細木數子瘋狂人生，戶田惠梨香飾演昭和、平成年間最具爭議占卜師「細木數子」，演出這位女性從17歲到66歲的人生起伏。該劇上架後打敗熱播劇《逐玉》、《乩身》空降台灣Netflix收視排行第3名。

戶田惠梨香在《地獄占星師》中從細木數子17歲演到66歲。呈現多種不同面貌。（翻攝自IG）

劇中許多重要事件，例如二戰結束、日本東京奧運、大阪萬國博覽會等等歷史里程碑，相信五、六年級生對這齣戲應該有很大共鳴。細木數子歷經飢餓、貧困，一路逆襲成為銀座媽媽桑、迪斯可舞廳老闆、國民歌手經紀人再到家喻戶曉的占卜師，這樣的人生經歷原本就非常吸引人，戶田惠梨香在劇中更是深刻演繹出細膩演技，甚至為了這個角色打造了撫摸嘴角的手勢。

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戶田惠梨香在劇中更是深刻演繹出細膩演技，甚至為了這個角色打造了撫摸嘴角的手勢。（翻攝自X）

從二戰結束到日本泡沫經濟崛起、再到現代社會，經歷過這段期間的人看著這齣戲的時代背景，應該心中湧起不少回憶。這部劇也大尺度揭秘酒店、黑道、人性、身心靈結合成的精緻美學。日文劇名《地獄に堕ちるわよ》（意指：你會下地獄的）結合細木數子人生起伏，更帶給人無限省思。

戶田惠梨香（左）在劇中也有純情小女人的一面。（翻攝自IG）

外型甜美的戶田惠梨香成功將銀座酒店媽媽桑一路逆襲成坐擁金氏紀錄的占星女王，在黑道、詐騙與男權社會的夾縫中，用毒舌和恐懼打造出自己的命理帝國的細木數子，讓人一集接著一集忍不住不斷往下看，時代跨度60年日本社會變遷，更讓人覺得彷彿就是自己身邊曾經發生的某個故事。

戶田惠梨香成功將銀座酒店媽媽桑一路逆襲成坐擁金氏紀錄的占星女王。（翻攝自IG）

《地獄占星師》除各個角色細膩演繹之外，劇中的布景、音樂也引人入勝，處處皆看點。當然最大的核心仍是戶田惠梨香的演技突破，她從青澀高中生、叱吒銀座的媽媽桑、為愛瘋狂的女人、機關算盡的腹黑企業家、忍氣吞聲的落魄玩物、光鮮亮麗的媒體寵兒、鐵口直斷的命理老師、拒絕複製母親人生的女兒，雖然本身就極具話題性，但戶田惠梨香更細膩的讓人感受到細木數子內心的矛盾與掙扎，層次感豐富。

《地獄占星師》以日劇一貫細膩拍攝手法，加上戶田惠梨香演技炸裂，劇情緊湊、改編自真人事實，加上披上占卜神秘外衣，難怪一上架口碑與話題性都迅速發酵，迅速登上熱播榜前三名。

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