女兒批評他人長相遭炎上 凍齡女神護愛女提油救火被罵翻

鍾麗緹（中）近期老是因為女兒的失言或是不妥舉動被網友抨擊。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲的凍齡女神鍾麗緹和兩任前夫分別生有3個女兒，和現任老公張倫碩結婚10年則尚未有孩子，前兩個月16歲的小女兒Cayla才因在自拍照中誤將同學如廁畫面曝光被罵翻，最近又發生女兒批評他人長相，讓對方母親聽到很不爽。沒想到鍾麗緹直播時為了護愛女，竟扯出女兒小時候長相也曾被批評，網友覺得一碼歸一碼，怎麼能因為自己受傷，別人也得受傷？

女星鍾麗緹回應女兒議論別人長相，因而被說沒禮貌事件，談到小女兒：「她（小女兒Cayla）和姊姊（Jaden）對話說這個女的看起來不太好看，她媽媽聽到了，然後說我女兒沒禮貌，你們記得嗎？我的Jaden那個時候6歲，全互聯網都說我女兒長得醜，不如她的妹妹單眼皮，那時候是全網路都說我的Jaden長得醜，那時候我的女兒才6歲，你以為她不會記這些東西嗎？」

請繼續往下閱讀...

鍾麗緹又還原兩個女兒討論他人長相時的對話，「我女兒是跟她的姊姊說話，她沒有跟那個女孩說：『妳長得那麼醜。』是她媽媽聽到了，然後突然就說我女兒沒有禮貌。」網友聽到鍾麗緹的辯護覺得不可思議，批她為了保護自己女兒，根本像是提油救火，越幫越糟糕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法