RIBINGU遇到「恐怖情人」 第三人曝光竟是日本正妹藤原希

〔記者張釔泠／台北報導〕客家委員會「2025全球客家流行音樂大賽」合輯4月17日已由索尼音樂全球數位發行，收錄原創組前三名得獎者的得獎作品《TALK2ME》、《?毋驚》、《Know You So Well》，三支影像也於YouTube頻道陸續接力首播。雙人組RIBINGU還邀來藤原希跨刀MV，挑戰「恐怖情人」題材。

藤原希（中）助陣RIBINGU。（新視紀提供）

首獎得主 Vuize 王鍾惟的《TALK2ME》率先掀起關注。歌曲以「自我對話」為核心，描繪人在情緒與執著之間的拉扯與內心共振。MV安排王鍾惟走進「女孩的潛意識世界」，拍攝當天劇組橫跨瀑布與大草原，遼闊自然景致讓他直呼彷彿踏青般療癒。首次合作的導演政瑋也大讚其表現力十足，直言是難得的「可造之材」。

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Anna莊啟馨展現馬來西亞幽默。（新視紀提供）

來自馬來西亞的Anna莊啟馨作品《?毋驚》登上街聲即時排行榜第二名，MV則上演了一場探討財富定義的腦內狂想。歌詞融入生活感十足的馬來西亞俚語「食米粉多過麵」，並巧妙玩轉諧音對應「Six Million Dollar Man」，創意十足。MV為呼應此亮點，特別打造專屬燈牌與吃米粉橋段，讓拍攝現場趣味滿滿。

Vuize 王鍾惟演技大爆發。（新視紀提供）

由音樂人Yu與歌手Melet組成雙人組合 RIBINGU，影像中則是將歌曲《Know You So Well》意境「恐怖情人」的故事無限放大。MV劇情講述Melet與Yu之間的競爭與合作，兩人的目標是抓到充滿魅力的第三人愛子（藤原希飾），卻在最終關頭驚覺整座城市其實是愛子為了收納這兩位獵手而佈下的巨大陷阱。

第一次拍MV的兩人挑戰跨夜拍攝從傍晚一路連拍轉換5大場景直到隔天日出，雖然片中有一幕需要兩人在奔跑中互相推擠，張力十足，但彼此私底下默契極佳，拍攝時都非常保護對方、不約而同地特別小心，深怕弄傷彼此，專業又暖心的互動也讓現場氣氛十分融洽。

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