震撼彈！木村拓哉離開38年老東家 啟動新計畫「與海外粉絲見面」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕木村拓哉的音樂作品一直以來都是由勝利娛樂（Victor）發行，今天（3日）他宣布將離開合作38年的勝利娛樂，轉而新設個人音樂廠牌「C&C STAGE」，加入愛貝克思旗下。

木村拓哉離開勝利娛樂，創立個人廠牌，將往海外發展。（翻攝自愛貝克思官網）

木村拓哉指出，在思考如何與支持他的團隊（Crew）一起嘗試一些新事物時，「我渴望創造一個我們都能一起享受的『空間』，展望2026年。因此，我們決定創立一個新的廠牌。」木村拓哉指出，廠牌名稱「C&C STAGE」（Captain & Crew）是希望將工作人員聚集在一起，在舞台上、空間裡以及透過音樂創造一種充滿活力的氛圍。

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木村拓哉表示：「我們希望創造一個比以往任何時候都更令人愉悅的場所。我們非常樂意與更多的人建立聯繫，包括海外人士。我目前正在進行一個新項目，並準備一個與您見面的機會，敬請期待。」

木村拓哉經紀約仍隸屬於星達拓娛樂（STARTO），不過唱片約在他仍是SMAP成員以來，就一直在勝利娛樂（Victor），今年則是轉到愛貝克思（Avex Music Creative Inc.）旗下新成立的廠牌「C&C STAGE」。成立旨在以木村拓哉的創意為核心，打造以音樂為中心、全新的娛樂形式。他們計劃藉此拓展與音樂相關的多元化活動，並推出更多內容。目前，他們正在籌備新的企劃，相關資訊將會陸續公佈。

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